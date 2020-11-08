فيديو لميليشيا الحوثي تخرج دفعة "قاسم سليماني" في صنعاء

بعد أربع سنوات من تدشين ميليشيات الحوثي قسماً لتدريس اللغة الفارسية في جامعة صنعاء، أقامت كلية اللغات حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب القسم حملت اسم "دفعة قاسم سليماني" لتأكيد حجم النفوذ الإيراني في مناطق الانقلابيين.

الخريجون جميعهم من العناصر العقائدية الحوثية الذين جرى اختيارهم بمعايير أبرزها الانتماء لجماعة الحوثي لتوثيق علاقات التعبية الحوثية لإيران ونشر الفكر الخميني في اليمن.

وقبل 4 سنوات، أصدرت جامعة صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية قرارا بافتتاح قسم لتدريس اللغة الفارسية يتبع لكلية اللغات والترجمة بالجامعة.

وكانت صحيفة الثورة الحكومية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي قد أشارت في عددها الصادر بتاريخ 13 أبريل 2016، إلى أن رئيس جامعة صنعاء - الموالي للحوثيين - فوزي الصفير التقى بمكتبه -حينها- القائم بأعمال السفارة الإيرانية بصنعاء مرتضى عابدين.

ووفقاً للمصادر، فإن الكادر التعليمي الذي تولى التدريس في القسم سوف يشمل معلمين حوثيين تلقوا تعليمهم العالي في جامعات إيرانية، إضافة إلى عدد من أعضاء الملحقية الثقافية بسفارة طهران في اليمن.