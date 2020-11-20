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اليمن.. رصد 8 طائرات استطلاع حوثية فوق الحديدة

إسقاط طائرة مسيرة درون حوثية الدريهمي الحديدة 1
طائرة مسيرة تم إسقاطها مؤخراً في الحديدة (أرشيفية)
اليمن والحوثي

اليمن.. رصد 8 طائرات استطلاع حوثية فوق الحديدة

تم رصد 3 طائرات في سماء حيس وطائرتين في التحيتا و3 في منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي في اليمن، اليوم الجمعة، رصد 8 طائرات استطلاع أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية فوق مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصدر عملياتي قوله إن القوات المشتركة رصدت تحليق 8 طائرات استطلاع حوثية في أربع مناطق من محافظة الحديدة.

طائرة استطلاع حوثية أسقطت مؤخراُ في الدريهمي (أرشيفية)
طائرة استطلاع حوثية أسقطت مؤخراُ في الدريهمي (أرشيفية)

وأوضح المصدر أنه تم رصد ثلاث طائرات استطلاع في سماء مديرية حيس وطائرتين في مديرية التحيتا وثلاث طائرات في منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا.

وكانت القوات المشتركة رصدت أمس الخميس 94 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 12 ساعة، كما رصدت تحليق 5 طائرات استطلاع في سماء التحيتا، جنوب الحديدة.

مقاتلون حوثيون في الحديدة (أرشيفية)
مقاتلون حوثيون في الحديدة (أرشيفية)
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وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".

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