آبل تعلن رسميًا عن Apple Watch Series 6 وApple Watch SE

أعلنت آبل اليوم عن ساعة Apple Watch Series 6، التي تقدم فيها ميزة قياس أكسجين الدم المبتكرة والتي توفر للمستخدمين تفاصيل أكثر عن صحتهم العامة.

وتأتي Apple Watch Series 6 بتحسينات مهمة في مكوناتها، بما في ذلك شريحة S6 الأسرع بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP)، ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً من الجيل الجديد، بالإضافة إلى تشكيلة غنية بالألوان، حيث تأتي بإطارات وأحزمة جديدة.

نظام watchOS 7 يأتي بإعداد العائلة، وميزة تتبع النوم، والاكتشاف التلقائي لغسل اليدين، وأنواع جديدة من التمارين، وإمكانية انتقاء واجهات الساعة ومشاركتها، وميزات لتشجيع العملاء لمساعدتهم على البقاء أكثر نشاطاً، والبقاء على تواصل، وطرق جديدة للتحكم بصحتهم بشكل أفضل.

قال جيف ويليامز، مدير عام العمليات في شركة Apple: ”تضع Apple Watch Series 6 تعريفاً جديداً لما تستطيع الساعة القيام به. فمع ميزات جديدة وفعالة، بما في ذلك مستشعر وتطبيق لقياس مستوى أكسجين الدم،1 تصبح Apple Watch ساعة لا غنى عنها تقدم لك تفاصيل أكثر عن صحتك العامة".

تأتي Apple Watch Series 6 بقدرات صحية أكبر من الموديلات السابقة لساعة Apple Watch، حيث تأتي بميزة جديدة تقيس بسهولة تشبع الأكسجين في دم المستخدم، ليتمكن المستخدمون من فهم لياقتهم وصحتهم بشكل أفضل. يمثل تشبع الأكسجين (SpO2) نسبة الأكسجين الذي تحمله خلايا الدم الحمراء من الرئتين إلى باقي الجسم، وتشير النسبة إلى مدى تدفق هذا الدم المشبع بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

كما أعلنت شركة آبل عن نسخة بسعر أقل منها اسمها Apple Watch SE، وهي تقدم عتادًا شبيهًا بالساعة المتقدمة، مثل الشاشة الكبيرة، والأساور الجديدة، والقدرة على الاتصال الخلوي. كما تدعم ميزات برمجية شبيهة، مثل: Family Setup.

وقالت شركة أبل إن ساعة Apple Watch SE ستتوفر بسعر يبدأ من 279 دولارًا أميركيا لخيار GPS، مع إمكانية الاشتراك للحصول عليها مقابل 12 دولارًا شهريًا لمدة 24 شهرًا. أما ساعة Apple Watch Series 6 فسيبدأ سعرها من 399 دولارًا لخيار GPS. وستتوفر الساعات اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.