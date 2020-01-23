500 ألف دولار تؤهلك للجنسية المصرية

وصف أشرف فريد، رئيس قطاع تنمية الأعمال في مراكز للاستثمار العقاري، قرار مصر منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لمستثمرين العقارات، بأنه قرار جريء يضع مصر على خارطة دول الملاذات الآمنة للاستثمارات الاستراتيجية.

وأشار فريد في مقابلة مع "العربية" إلى أن المبالغ المطروحة للتأهيل لتقديم طلب الحصول على الجنسية، عبر شراء عقار بقيمة 500 ألف دولار، أو للإقامة الدائمة عبر شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار، لا تعد قيمة كبيرة بالنسبة لقاطني دول الخليج، وكثير من دول العالم.

وقال إن شركة مراكز للاستثمار العقاري، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "فواز" الحكير السعودية، توسعت بمصر، وبلغت مبيعاتها في السوق العقارية المصرية حوالي 4 مليارات جنيه.

وأوضح أن شركة مراكز للاستثمار العقاري، قامت بتنفيذ توسعات ملحوظة فى السوق المصرية، فى السنوات الأخيرة، حيث يبلغ حجم أعمال مجموعة "الحكير" السعودية فى السوق المصرية 18 مليار جنيه تعادل نحو 1.3 مليار دولار.

وأشار إلى افتتاح فعاليات معرض "عقارات النيل" في دبي بمشاركة مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وبينها شركة مراكز، مؤكداً أهمية دبي كسوق عقارية محورية فيها الكثير من العاملين الوافدين من مختلف دول العالم.

وقال إن مصر باتت جاذبة للاستثمارات بموجب جملة من التشريعات الأخيرة.

يذكر أن مراكز للاستثمار العقاري، تمكنت من التوسع خلال أربع سنوات في السوق المصرية، بعد بنائها "مول العرب" وبدأت تتوسع في محافظات جديدة، مثل بناء "مول طنطا" في محافظة الغربية، وهو أول مول تجاري بمواصفات عالمية خارج القاهرة والإسكندرية، كما تعتزم الشركة التوسع في محافظة المنصورة ومنطقة السلام.