القصبي: إصدار نظامي الشركات ومكافحة التستر بالسعودية قريباً

كشف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي عن قرب إصدار نظام الشركات، ونظام مكافحة التستر "المحدث"، مبينا أن الوزارة أصدرت خلال عامين أكثر من 38 تشريعا، من أبرزها نظام التجارة الإلكترونية، ونظام الرهن التجاري، ونظام الشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام الإفلاس.

وأوضح خلال المؤتمر الوزاري الـ 14 المفتوح، في الباحة أمس، أن القطاع الخاص يعد شريكا للجهات الحكومية في منظومة التشريعات من خلال المرئيات والمقترحات التي تؤخذ في الاعتبار قبل صدور الأنظمة والتشريعات.

وقال القصبي "عدد المؤسسات في المملكة زاد من عام 2015 إلى 2019 بنحو 60%، كما زادت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 84%، فيما ارتفعت نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، لتصل إلى نحو 28%، كما نمت نسبة الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتبلغ نحو 59% خلال العام الماضي".

وذكر وزير التجارة والاستثمار، أن الباحة تعد وجهة سياحية ومنطقة زراعية خصبة تمتاز بالأماكن التاريخية والتراثية والثروات المعدنية، ما حفز نمو قطاع الأعمال فيها بنسبة 11% خلال الأعوام الخمسة الماضية، مؤكدا أهمية وضع سياسات تحفيزية تدعم تنمية المناطق الأقل نموا في السعودية.

وأشار إلى أن المركز الوطني للتنافسية (لجنة تيسير) قام بإنجاز 55% من الإصلاحات التي تحسن بيئة الأعمال، مضيفا "القطاع الخاص شريك لنا في ذلك من خلال مجلس الغرف السعودية".

وأكد أن الوزارة مستمرة في تسهيل الأعمال، حيث بدأ العمل التجاري إلكترونيا بالكامل بخطوة واحدة عبر منصة "ميراس"، كما تم تقليص مدة تأسيس الشركات إلى 30 دقيقة، وأصبح التدقيق على عقود الشركات إلكترونيا، وهذا ممكن للمنشآت.

وقال، "نعمل على مكافحة التستر التجاري من خلال المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يوحد جهود عشر جهات حكومية لتنفيذ 16 مبادرة تهدف إلى إلزام المنشآت التجارية بتوفير خيارات الدفع الإلكتروني، وتحديث الاشتراطات، ورفع الوعي بمخاطر التستر وتمكين المقبلين من الشباب على تجارة التجزئة".

وأشار إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية حول العالم بلغ نحو 30 تريليون دولار، بينما بلغ حجم التجارة الإلكترونية واللوجيستية في المملكة عام 2018، نحو 80 مليار ريال، فيما بلغ عدد المتسوقين إلكترونيا 14 مليونا، بينما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية 45 ألف متجر مسجل على منصة "معروف" بزيادة 79% مقارنة بعام 2018.

وكان مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية في منطقة الباحة، قد نظم أمس المؤتمر الوزاري الرابع عشر المفتوح، تحت عنوان (محفزات التجارة والاستثمار في منطقة الباحة)، وذلك بحضور وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وصالح آل محفوظ رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الباحة، وماشي العمري رئيس الغرفة التجارية والصناعية في المخواة، وعددا من المسؤولين وأصحاب الأعمال في المنطقة.‬

وأوضح صالح آل محفوظ أن منطقة الباحة تتمتع بعديد من المزايا التنافسية التي تدعم نمو قطاعات اقتصادية تستهدفها رؤية المملكة 2030، ولعل من أهمها المقومات السياحية والزراعية.

وأضاف "قطاع تجارة الجملة والتجزئة يسهم في النسبة الكبرى في اقتصاد المنطقة، ونسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية في المنطقة لإيجاد قيمة مضافة لها من خلال التعاون مع الجهات المعنية في تهيئة البيئة التجارية والاستثمارية، وليكون القطاع الخاص داعما لعجلة التنمية الاقتصادية في منطقة الباحة بشكل خاص والمملكة بشكل عام".