السعودية: أعمال التخريب لم تضر بإمدادات النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأحد إن الهجمات التي تعرضت لها أصول طاقة سعودية مؤخرا تشكل مخاطر لأمن إمدادات النفط، لكنها لم تؤثر على إنتاج المملكة.

جاء ذلك بتصريحات الفالح قبيل اجتماع لجنة وزارية من كبار المنتجين في منظمة أوبك وحلفائها، من بينهم السعودية وروسيا.

وتعرضت أربع سفن تجارية لأعمال تخريب قبالة ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد الماضي، وبعد ذلك بيومين، هاجمت طائرات مسيرة منشآت نفطية غربي العاصمة الرياض.

وأضاف الفالح أنه ينبغي مشاركة الجميع في الالتزام بتخفيضات النفط بحيث لا يتحملها البعض فقط، مؤكداً أن مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة.