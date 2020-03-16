ترمب: لقاح كورونا واعد.. لكنها البداية

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن "لقاحاً ضد كورونا ما يزال في مراحله السريرية والنتائج واعدة".

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض الاثنين: "سنحاول التخلص من فيروس كورونا مع حلول الشهر الثامن من هذا العام"، لافتاً إلى أن "كورونا قد يستمر حتى يوليو أو أغسطس".

موضوع يهمك أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، عن قمة أوروبية غدا ستجري عن بعد لبحث انتشار فيروس كورونا الذي بات وباء... ميركل تعلن عن قمة أوروبية "عن بعد" لبحث انتشار كورونا فيروس كورونا

كما أضاف: "نحن متقدمون على أوروبا ولدينا سياسة احتواء للفيروس".

وتابع: "سننظر في فرض عزل على بعض مناطق مصابة لكن ليس الآن"، مشدداً: "لم نقرر بعد بشأن مسألة العزل التام ونأمل أن لا نصل إلى هذا الحد".

وأكد ترمب: "نحن نسيطر على انتشار الفيروس. وسنغلق الحدود مع كل الدول التي تتعرض لانتشار كبير للفيروس".

وقال: "إجراءاتنا ضد كورونا ضرورية وسنعدلها إذا تطلب الأمر".

إلى ذلك أشار إلى أن "أسواق الأسهم تعرضت لضربة كبيرة بسبب تداعيات كورونا".

بناء مستشفيات مؤقتة

كما أعلن الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة "تعتزم" بناء مستشفيات موقتة لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وعندما سئل عن إمكان طلب مساعدة الجيش "لبناء منشآت موقتة للمرضى"، فأجاب: "نعتزم القيام بذلك".

إلى ذلك أصدر إرشادات جديدة للمساعدة في مكافحة كورونا، من بينها توصية بتجنب الناس التجمع في المناسبات الاجتماعية، التي تضم أكثر من 10 أشخاص وتقييم ضرورة السفر والذهاب للمطاعم.

وقال إن الإرشادات التي قدمتها مجموعة العمل الخاصة بمكافحة كورونا تسري لمدة 15 يوماً وتهدف إلى إبطاء انتشار الفيروس.

حذر داخل الإدارة

وفيما يخص اختبار كورونا الذي أجراه، أوضح: "لست مصاباً بكورونا ونتيجة الاختبار أظهرت ذلك".

كما لفت: "نحن حذرون داخل الإدارة وجميع من حولي خضع للفحص من كورونا".

وشدد: "نقوم بعملية فحص كبيرة وغير مسبوقة لجميع الأميركيين من فيروس كورونا".

تجارب اللقاح

وكشفت إدارة ترمب أن مليون جهاز اختبار للكشف عن فيروس كورونا في جميع الولايات.

إلى ذلك أكدت عملها على حماية الجيل الأكبر من الإصابة بكورونا.

وأشارت: "سنخضع عدة أشخاص لتجارب لقاح كورونا وسنراقبهم لمدة عام".

ارتفاع الإصابات

يشار إلى أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت الاثنين 3536 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 1858 حالة عما أعلنته في 13 مارس/آذار وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 27 ليصبح 68 حالة.

ويتضمن أحدث إحصاء 49 حالة بين أشخاص عادوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس.