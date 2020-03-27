بوريس جونسون يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن جونسون يعاني من أعراض خفيفة بعد تشخيص إصابته بكورونا.

ووسيعزل جونسون نفسه إلا أنه سيواصل مهامه في قيادة الحكومة عبر الفيديو.

وقال جونسون في مقطع فيديو: "خضعت للفحص وتبين أنني مصاب بكورونا".

وذكرت صحف بريطانية أن وزراء المال والعدل والصحة قد يعزلان نفسيهما بعد اختلاطهما بجونسون.