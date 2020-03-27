أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا.
رئيس وزراء #بريطانيا #بوريس_جونسون يعلن إصابته بفيروس #كورونا pic.twitter.com/C3ftTH5sGK— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) March 27, 2020
وأعلنت الحكومة البريطانية أن جونسون يعاني من أعراض خفيفة بعد تشخيص إصابته بكورونا.
ووسيعزل جونسون نفسه إلا أنه سيواصل مهامه في قيادة الحكومة عبر الفيديو.
وقال جونسون في مقطع فيديو: "خضعت للفحص وتبين أنني مصاب بكورونا".
وذكرت صحف بريطانية أن وزراء المال والعدل والصحة قد يعزلان نفسيهما بعد اختلاطهما بجونسون.