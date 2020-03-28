كورونا يحصد أكثر من ألف شخص في بريطانيا

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح 1019 شخصاً في بريطانيا، وفقا لإحصاءات أعلنت السبت.

وبلغت الوفيات في بريطانيا 260 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

في خطوة غير عادية، تم منح شرطة لندن سلطات إضافية لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد على المدينة.

وبحسب التفويض الجديد الممنوح للشرطة في إنجلترا، لن يُسمح لأحد بمغادرة منزله "بدون عذر معقول".

ودخلت هذه التدابير حيز التنفيذ فوراً وستستمر لفترة ستة أشهر، مع إجراء مراجعة لها كل ثلاثة أسابيع.

وسيعاقب الأشخاص الذين يتجاهلون الأوامر بغرامة قدرها 60 جنيهاً إسترلينياً، ثم 120 جنيهاً إسترلينياً في حال تكرار المخالفة، وستتضاعف هذه الغرامة في كل مرة.

موضوع يهمك تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم 600 ألف شخص السبت، مع تزايد حالات جديدة بسرعة في... إصابات كورونا تتجاوز 600 ألف عالميا ومعركة طويلة في الأفق فيروس كورونا

وستكون الشرطة قادرة على أن تأمر الناس بالعودة إلى منازلهم أو مغادرة أي مكان، كما ستتمكن من تفريق ومنع التجمعات.

والجمعة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا، وبعدها بأقل من ساعتين، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك كذلك إصابته بالفيروس وعزل نفسه في المنزل. وكان جونسون قد التقى ملكة بريطانيا آخر مرة منذ حوالي 16 يوما.

وقال جونسون في مقطع فيديو: "على مدى الـ24 ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة. وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية". وتضمنت أعراض جونسون ارتفاع درجة الحرارة وكحة مستمرة.

وأضاف: "أخضع للعزل الذاتي الآن، لكنني سأواصل قيادة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".