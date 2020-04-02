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تعافي 81 من كورونا في الكويت.. و21 إصابة جديدة في عُمان

المصدر: دبي – العربية.نت
كويتيون عادوا من الخارج ينتظرون للخضوع لفحص كورونا (أرشيفية)
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سجلت بعض الدول العربية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تستمر حالات التعافي بالتصاعد أيضاً لكن بوتيرة أقل.

البحرين.. 241 إصابة قادمة من إيران

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 353 حالة إصابة بفيروس كورونا قادمة من الخارج، 241 منها قادمة من إيران.

وشكلت نسبة الحالات القادمة من إيران 68% من حالات الإصابة المؤكدة القادمة من الخارج، بينما توزعت الحالات الباقية على النحو التالي: 57 من بريطانيا، 12 من مصر، 8 من ألمانيا، 8 من العراق و27 من دول أخرى.

81 متعافياً في الكويت

وفي الكويت، تم الإعلان عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 81.

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أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 73522...

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وكتب وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح على حسابه في "تويتر": "تم بحمد الله شفاء مواطن واحد ليبلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء من فيروس كورونا المستجد 81 حاله. كتب الله السلامه للجميع".

21 إصابة جديدة في سلطنة عمان

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 231.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا في عمان 41، بينما سجلت السلطنة حالة وفاة واحدة بكورونا.

المغرب.. 39 وفاة و29 متعافياً

وفي المغرب، ذكرت "وكالة أنباء المغرب العربي" أنه تم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 676.

وذكّرت الوكالة بأن عدد الوفيات بكورونا في المغرب بلغ 39، بينما عدد المتعافين وصل إلى 29.

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