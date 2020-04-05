كورونا.. 279 إصابة جديدة في قطر.. و99 متعافًى بالكويت

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1604.

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في قطر، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأضافت في بيان نشر على حسابها على موقع تويتر أن ذلك يجعل العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 298 حالة مع حالتي وفاة فقط، جراء الإصابة بالفيروس. وتابعت أن 61 حالة تماثلت للشفاء.

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الكويت.. ارتفاع عدد المتعافين

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية على تويتر نقلاً عن وزارة الصحةإصابة 77 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 556.

فيما كان وزير الصحة، باسل حمود الصباح، قد أعلن الأحد في حسابه على موقع تويتر أنه تم شفاء 6 من المصابين بفيروس كورونا، ليصل عدد المتعافين في الكويت إلى 99.

وكانت الصحة الكويتية، قد أعلنت، السبت، تسجيل 62 إصابة جديدة بكوفيد 19، فيما وصل الإجمالي إلى 479، فيما تم شفاء 11 حالة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

وأوضح وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، أن حالات الشفاء تعود لعشرة مواطنين كويتيين (8 رجال وامرأتين) وحالة لمقيمة، مبيناً أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

أما في الجزائر فقد أفادت الإذاعة الحكومية على فيسبوك بوفاة 22 حالة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 152، فيما تم تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 1320.

وأعلن المغرب الأحد أن مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وصلت 961 إصابة مؤكدة.

وفي حصيلة جديدة، إلى غاية الساعة 13.00، بتوقيت المغرب، من الأحد 05 أبريل 2020، بلغ عدد الحالات المستبعدة، حسب وزارة الصحة المغربية، 3532 من المستبعدين، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 70، كما سجل المغرب، وصول حالات الوفيات إلى 69.

وكانت وكالة الأنباء المغربية قد أعلنت في وقت سابق الأحد على تويتر، نقلاً عن وزارة الصحة عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 960 والعدد الإجمالي للوفيات إلى 66، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 69.

إلى ذلك قالت وزارة العدل المغربية إن الملك محمد السادس أمر بالإفراج عن 5654 من نزلاء سجون الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويعتبر السجناء المفرج عنهم جميعهم منخفضو المخاطر ومنحوا عفوا ملكيا. وقد تم اختيارهم على أساس العمر والحالة الصحية وطول فترة الاحتجاز وحسن السير والسلوك.

لم يتم التعرف على حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في السجون المغربية حتى الآن. وأعلنت وزارة العدل الأحد أن الملك أمر أيضا بتعزيز وقاية المعتقلين في السجون، وخاصة ضد تفشي وباء فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة المرصد الليبية أنه أعلن في بلدية مصراتة الليبية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في المدينة إلى 9.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية على فيسبوك عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 961، والوفيات إلى 61 فيما تم الإعلان عن شفاء 20 حالة جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 279.

وذكرت شبكة رووداو الكردية تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل، ليرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 232. وعدد الوفيات 3 وعدد المتعافين 74.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 226.

وفيات لبنان ترتفع إلى 18

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، الأحد، أنه بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 527 حالة بزيادة 7 حالات عن السبت، علماً أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 389 فحصاً.

فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 18 وفاة.

وذكرت وكالة أنباء النظام السوري على تليغرام، نقلاً عن وزارة الصحة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 إصابة، شُفي منهم حالتان وتوفيت حالتان.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية على تويتر عن تعافي 4 من فيروس كورونا وارتفاع إجمالي الحالات المتعافية في البحرين إلى 427 حتى الآن.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينيةعن حالتين جديدتين مصابتين بكورونا في بيت لحم، مما يرفع عدد المصابين إلى 228. فيما نقلت صحيفة "السوداني"، نقلاً عن وزير الصحة السوداني تسجيل حالتين جديديتين بفيروس كورونا أيضا في البلاد وارتفاع الإجمالي إلى 12.

فيما سجلت تونس ارتفاعاً في عدد المصابين بكورونا إلى 574 بعد تسجيل 21 حالة جديدة اليوم الأحد وارتفاع عدد الوفيات إلى 22.