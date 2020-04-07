الأردن.. السجن أو الغرامة لمصاب كورونا المخالف

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويحاول التهرب من الإجراءات الطبية التي تحددها وزارة الصحة، بما في ذلك إجراءات العزل.

موضوع يهمك قبل دخوله العناية المركزة بأيام ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من تفشي فيروس... الأسوأ لم يأتِ بعد.. تفش أكثر فتكاً للوباء في أوروبا فيروس كورونا

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن العضايلة قوله إن الإجراءات قد تصل إلى فرض غرامة مالية أو السجن على المخالف، "باعتباره هدد صحة المواطنين وعرض سلامتهم للخطر".

وأضاف العضايلة خلال إيجاز صحافي مشترك مع وزير الصحة سعد جابر في رئاسة الوزراء: "كل من يشتبه بإصابته، ويُطلب منه الخضوع لإجراءات الحجر الذاتي، ولم يلتزم بذلك، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وذكر الوزير أن سياسة الحجر الذاتي في المنزل قد لا تجدي نفعا مع بعض الأشخاص، مشيرا إلى توجه الحكومة لتحديد مناطق جديدة للحجر سيعلن عنها لاحقا، "وفي حال رغب الشخص الذي تقرر الحجر عليه دخول أحد الفنادق المخصصة فسيكون ذلك على نفقته الخاصة".

كان وزير الصحة أعلن أمس الاثنين تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 349 حالة.