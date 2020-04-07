ترمب: كورونا هو طاعون بمعنى الكلمة

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، جائحة كورونا بـأنها "طاعون بمعنى الكلمة".

وقال في مؤتمره اليومي حول مستجدات الوباء، أنه يجب أن نستمر في المحافظة على التباعد الإجتماعي.

كما أكد أن الاقتصاد الأميركي هو أعظم اقتصاد بالعالم، وقال "نعمل على ابتكار وسائل عدة للتعامل مع جائحة كورونا، وسنطرح حزما تحفيزية كثيرة إذا ما دعت الحاجة".

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وفي وقت سابق، شن ترمب، اليوم الثلاثاء، هجوما على منظمة الصحة العالمية قائلا في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين".

وتوعد ترمب المنظمة الأممية قائلا: "سوف ننظر في هذا الأمر بشكل جيد، لحسن الحظ أنني رفضت نصيحتهم بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة للصين في وقت مبكر".

وبلغ عدد الإصابات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 384 ألفا و947 مع 11 ألفا و332 وفاة.

فيما ارتفع عدد الوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 75 ألفا و542 شخصا الثلاثاء، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس الساعة 11,00 ت.غ استنادا لمصادر رسمية.