مستشفيات ميدانية بدبي تحسباً لأي زيادة محتملة بحالات كورونا

قال مسؤول في قطاع الصحة، اليوم الخميس، إن إمارة دبي تجهز مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي زيادة محتملة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت الإمارات 2659 إصابة بفيروس كورونا و12 وفاة. ومددت دبي مؤخراً حظر التجول الليلي المفروض في عموم البلاد على مدى 24 ساعة، كما فرضت إجراءات عزل مشددة على حيين هما الرأس ونايف.

وقال حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي في مؤتمر صحافي اليوم، إن الإمارات أعدت بالفعل منذ وقت مبكر تصورات لما قد يحدث على المستوى الاتحادي بما شمل توفير مستشفيات ومراكز حجر صحي بطاقة استيعابية تمكنها من التعامل مع 10 آلاف حالة إصابة بكوفيد-19 أو أكثر إذا اقتضت الضرورة.

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وأشار إلى أن دبي سيكون فيها أكثر من مستشفيين ميدانيين في الأيام المقبلة للاستعداد لأي موقف، مشيراً إلى أن المستشفيات قد توفر ما بين 4000 و5000 سرير.

وأضاف رداً على سؤال عن الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر، أن دبي تتيح فنادق خمسة نجوم كمراكز للحجر الصحي.

وتابع القطامي: "نقوم بإجراء فحوص كورونا لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، ونعطي الأولوية لمن لديه أعراض. وقد أجرينا أكثر من 250 ألف فحص كورونا خلال فترة وجيزة".

وأفاد بأن ما بين 80% و85% من المصابين بفيروس كورونا في دبي حالتهم بين بسيطة ومتوسطة، مشيراً إلى أن الأعراض والفترة اللازمة للشفاء تعتمد حسب الحالة الصحية لكل مريض، ومدى قوة الجهاز المناعي لديه.

وأوضح أن المدة التي يحتاجها المريض للشفاء تتراوح بين أسبوع و30 يوماً، ويعتمد ذلك على مدى استجابة المريض.

من جهته، قال الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي خلال المؤتمر الصحافي، إن السلطات طهرت حيي نايف والراس وأجرت فحوصاً هناك.

وشدد الفريق المري على أن "دبي تملك بنية تحتية قوية في الإمكانات والذكاء الاصطناعي، ونحن سخّرنا هذا في تطبيق نظام الحظر"، مضيفاً: "سنقوم بقياس وتقييم برنامج التعقيم الوطني باستمرار".

في سياق متصل، أعلنت السلطات الإماراتية اليوم تمديد إغلاق المساجد ودور العبادة بالدولة حتى إشعار آخر.