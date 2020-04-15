ترمب: سنوقف تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل الثلاثاء، أن بلاده "ستوقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية"، متهما المنظمة "بالإخفاق في القيام بواجبها" في أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد ترمب، في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة بشأن كورونا، أن "المنظمة فشلت كليا في تقديم معلومات شفافة حول الفيروس".

وقال الرئيس الأميركي إن "منظمة الصحة العالمية تأخرت في إعلان حالة الطوارئ بسبب كورونا".

وأشار إلى أن "اعتماد المنظمة على المعلومات التي قدمتها الصين تسبب في تضاعف الإصابات".

وتابع الرئيس الأميركي: "كان يمكن إنقاذ الكثير من الأرواح لو أن منظمة الصحة أرسلت مبكرا خبراء إلى الصين".

ودعا ترمب إلى "إجراء إصلاحات داخلية في منظمة الصحة العالمية"، منوها بالتمويل الضخم الذي يقدمه دافع الضرائب الأميركي للمنظمة.

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وحول انتشار الفيروس في أميركا، قال الرئيس الأميركي: "بدأنا نرى ضوءا في نهاية النفق".

وتحدث الرئيس الأميركي خلال كلمته عن جهود إدارته لتوفير أجهزة التنفس الصناعي المطلوبة لكل مريض بكورونا في الولايات المتحدة.