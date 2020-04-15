كورونا يضرب ثلث طاقم حاملة الطائرات الفرنسية ديغول

أظهرت الفحوص أن أكثر من ثلث بحارة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ عودتهم بصورة مبكرة إلى فرنسا الأحد، وذلك بعد اكتشاف حالات كورونا على متنها، وفق حصيلة مؤقتة نشرتها، الأربعاء، وزارة القوات المسلحة.

وقالت الوزارة في بيان: "حتى تاريخ مساء 14 نيسان/إبريل، شملت اختبارات الكشف عن الفيروس 1767 بحارا من المجموعة الجوية البحرية. أجريت الغالبية العظمى من هذه الاختبارات لبحارة من حاملة الطائرات. وكانت اختبارات 668 منهم إيجابية". ومن بين هؤلاء "دخل 31 مستشفى سانت آن التابع لوزارة القوات المسلحة في تولون (جنوب) وواحد في العناية المركزة".

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والجمعة الماضية، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية إصابة 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول بفيروس كورونا، موضحة أن ثلاثة بحارة جرى إجلاؤهم "كتدبير وقائي".

وقالت الوزارة في بيان إن "نتائج 66 فحصا أثبتت وجود 50 إصابة بوباء كوفيد-19 الناجم عن كورونا على متن شارل ديغول"، وذلك بعد 24 ساعة على إعلان الاشتباه بإصابات.

وأوضح البيان "لم يلحظ أي تفاقم في الوقت الراهن للحالة الصحية للبحارة المتواجدين" على متنها. ولم يعرف بعد كيفية انتقال العدوى إلى حاملة الطائرات.