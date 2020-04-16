140 ألف وفاة بالجائحة.. ثلثاها في أوروبا

تخطّت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم 140 ألفاً، نحو ثلثيها في أوروبا، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 18,00 ت غ من يوم الخميس.
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سجلت فرنسا 753 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الخميس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17920 مما يجعلها رابع أعلى حصيلة وفيات في...
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العرب و العالم
سجلت فرنسا 753 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الخميس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17920 مما يجعلها رابع أعلى حصيلة وفيات في...
وبلغ إجمالي الوفيات بكوفيد-19 منذ أول ظهور للوباء في الصين في كانون الأول/ديسمبر، 140902 حالة في العالم بينها 92900 حالة في أوروبا من أصل مليون و82135 إصابة.
في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تسجيلا لوفيات كوفيد-19، بلغت الحصيلة 31590 حالة وفاة تليها إيطاليا مع 22170 حالة، ثم إسبانيا مع 19130 وفاة، ثم فرنسا مع 17920 حالة وبريطانيا مع 13920 وفاة.