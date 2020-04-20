الصين: لا وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

قالت الصين، اليوم الاثنين، إنها لم تسجل وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الاثنين، 12 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 19 أبريل نيسان بتراجع عن 16 حالة أعلنت في اليوم السابق مع عدم وجود حالات وفاة.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن من هذا العدد كانت هناك ثماني حالات لأشخاص جاءوا من الخارج بتراجع عن تسع حالات في اليوم السابق.

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وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية من بينها ثلاث حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.

وأعلنت الصين أيضا 49 حالة إصابة جديدة بكورونا لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض في البر الرئيسي في 19 أبريل نيسان مقابل 44 في اليوم السابق.

ويوجد الآن ببر الصين الرئيسي في المجمل 82747 حالة إصابة و4632 حالة وفاة بنهاية يوم 19 أبريل نيسان.

كشف تفاصيل جديدة عن أول إصابة كورونا

وكشفت الصين، تفاصيل جديدة عن أول حالة إصابة وقعت في مدينة ووهان منبع المرض، كما كشفت السجلات الطبية لأول 7 إصابات كورونا وقعت في المدينة أيضا.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، الأحد، السجلات الطبية للحالات السبع الأولى التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، التي ظهر فيها الوباء.

وقالت شبكة تلفزيون الصين في تقريرها إن تشانغ جي شيان، مديرة قسم الجهاز التنفسي بمستشفى الطب الصيني التقليدي والغربي المتكامل في مقاطعة هوبي، استقبلت خلال الفترة من الـ26 إلى الـ29 من ديسمبر 2019، على التوالي 7 حالات من الالتهاب الرئوي غير المبرر.

وأضافت أنه وحسب خبراتها العالية وتعاملها مع الوضع الوبائي للأمراض المعدية، اكتشفت أولاً علامات وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وكانت أول من دق ناقوس الخطر وأثار إنذار الوقاية من الوباء ومكافحته.

وفي سجل استشاري قدمته تشانغ، تم إدخال المريض إلى المستشفى في 27 ديسمبر 2019، وكانت الاستشارة في 29 ديسمبر.

وجاء في التعريف عن حالة المريض: "تم إدخاله إلى المستشفى بعد 10 أيام من الحمى وثلاثة أيام من تفاقم حالته، الرئتان تعانيان من أصوات تنفس سميكة، الجزء الأسفل من الرئة اليسرى يعاني من أصوات رطبة، والأطراف السفلية غير منتفخة.. تم العلاج المضاد للعدوى".