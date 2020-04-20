وزراء الصحة بمجموعة الـ 20 ينسقون الجهود لمكافحة كورونا

عقد وزراء الصحة في مجموعة العشرين اجتماعاً افتراضياً من أجل تعزيز تنسيق الجهود لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتناول الاجتماع ضرورة رفع مستوى فعالية النظم الصحية العالمية وجاهزية الاستجابة للتهديدات وتخفيف الآثار الاجتماعية الاقتصادية الناجمة عن الفيروس.

وتشارك الوزراء التجارب والتدابير الوقائية لاحتواء الأزمة وأبدوا استعدادهم لاتخاذ أي إجراءات إضافية يمكن أن تساعد في احتواء الجائحة ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر حسب الضرورة.

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وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن وزراء صحة مجموعة العشرين "جي 20" يبذلون جهودا كبيرة في قيادة أزمة جائحة فيروس كورونا وأن العديد من دول العالم قد اتخذت إجراءات استثنائية للحد من انتشار كورونا تباينت بين حظر الطيران ومنع التجول بالإضافة إلى عزل مناطق ‏بكاملها، ‏وإغلاق دور العبادة لمنع وقوع إصابات بكوفيد 19 المستجد الذي اعتبره أنه قد وحد العالم.

وصل عدد وفيات كورونا عالميا إلى نحو 165 ألف حالة وفقا لإحصاء وكالة الأنباء الفرنسية، أما في الولايات المتحدة فقد أعلنت جامعة هوبكنز أن عدد الوفيات وصل إلى نحو أربعين ألفا وخمسمائة حالة منذ بدء تفشي الوباء بزيادة نحو عشرة آلاف وخمسمئة إصابة عن يوم الخميس الماضي.

وباتت الولايات المتحدة أسرع دولة يتفشى فيها الفيروس مع تسجيل أكثر من سبعمئة وأربعين ألف إصابة مؤكدة وفق جامعة هوبكنز.