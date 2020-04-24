بدون أميركا.. زعماء العالم يطلقون تحالفاً تاريخيا لتسريع بحوث كورونا

تعهد زعماء العالم، اليوم الجمعة، بتسريع الجهود لإنتاج أدوية ولقاحات وإجراء اختبارات لمرض كوفيد-19 ونشرها في مختلف أنحاء العالم، لكن الولايات المتحدة لم تشارك في إطلاق مبادرة منظمة الصحة العالمية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا بين الزعماء المشاركين في مؤتمر عبر دوائر تلفزيونية للإعلان عن الخطة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها ”تعاون تاريخي“ لمحاربة الوباء.

وتهدف المبادرة إلى تسريع تطوير الأدوية والاختبارات واللقاحات الآمنة والفعالة للوقاية من وتشخيص وعلاج كوفيد-19 وهو مرض رئوي يسببه فيروس كورونا المستجد وضمان العدالة في الحصول على العلاج للأغنياء والفقراء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في الاجتماع الافتراضي ”نواجه تهديدا مشتركا لا يمكننا هزيمته إلا باتباع نهج مشترك“.

وأضاف "علمتنا التجارب أنه حتى عندما تكون الأدوات موجودة، فإنها لا تكون متاحة للجميع على قدم المساواة.. لا يمكن السماح بأن يحدث هذا".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الهدف من الجهود هو الوصول في مطلع مايو أيار إلى 7.5 مليار يورو (8.10 مليار دولار) لتعزيز جهود العمل في الوقاية والتشخيص والعلاج.

وقالت في المؤتمر "هذه خطوة أولى فقط وستكون هناك حاجة للمزيد في المستقبل".

وقال ماكرون "سنواصل الآن تعبئة جميع دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين لدعم هذه المبادرة. ويحدوني الأمل في أن نتمكن من التوفيق بين الصين والولايات المتحدة حول هذه المبادرة المشتركة، لأن المعركة ضد كوفيد مصلحة مشتركة ولا ينبغي أن يكون هناك انقسام حتى نكسب هذه المعركة".

وحذر رامابوسا، وهو رئيس الاتحاد الإفريقي، من أن القارة، بمعايير الرعاية الصحية السيئة بشكل عام، "مناعتها ضعيفة بشدة أمام أضرار هذا الفيروس وتحتاج إلى الدعم".

وشارك زعماء من آسيا والشرق الأوسط والأميركتين لكن متحدثا باسم البعثة الأميركية في جنيف قال لرويترز في وقت سابق إن الولايات المتحدة لن تشارك.

وأوضح في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار ”لن تكون هناك مشاركة رسمية أميركية.. نتطلع لمعرفة المزيد عن المبادرة لدعم التعاون الدولي في تطوير لقاح لكوفيد-19 في أقرب وقت ممكن".

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب منظمة الصحة العالمية واتهمها بالبطء في رد الفعل على تفشي المرض و"تركيز اهتمامها على الصين"، وأعلن تعليق التمويل لها.

وأصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالمرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 190 ألف إنسان منذ ظهوره في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي، وفقا لإحصاءات رويترز.

وقال الدكتور سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات (جافي) إن أكثر من مئة لقاح محتمل لكوفيد-19 يجري تطويرها حاليا منها ستة دخلت مرحلة التجارب الإكلينيكية.