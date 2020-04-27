روسيا تتخطى الصين بإصابات كورونا.. وتسجل 87147

أعلنت روسيا تسجيل 6198 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، مقابل 6361 حالة أمس، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى في البلاد إلى 87147.

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وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة لمرضى مصابين بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومن حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، تكون روسيا قد تجاوزت الصين التي أعلنت اليوم الاثنين تسجيل 82830 حالة إجمالا.

ويُعتقد أن العدد الفعلي للعدوى في كلا البلدين أعلى بكثير لأن هناك الكثير من الأشخاص لم يتم اختبارهم، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص يمكن أن يصابوا بالفيروس دون الشعور بالمرض".

ووفق أسوشيتد برس فإن الكثيرين يعتقدون أن روسيا والصين يمكن أن تتلاعبا بالإحصاءات لأغراض سياسية.

كانت روسيا تُبلِغ عن عدد منخفض نسبيًا من حالات الإصابة بالفيروس التاجي حتى أبريل/نيسان، ويصر الكرملين على أن الوضع تحت السيطرة.

وفي منتصف أبريل/نيسان، كان من المفترض أن يصوت الروس لصالح تعديلات دستورية تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036، وجادل منتقدو الكرملين بأن الحكومة كانت تقلل من أهمية الأزمة قبل التصويت.

في أواخر مارس/أذار، أجل بوتين الاستفتاء إلى أجل غير مسمى. وتزايد عدد حالات الإصابة بفيروسات التاجية المؤكدة بشكل كبير منذ ذلك الحين.