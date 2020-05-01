تراجع الوفيات مستمر في إيطاليا.. وبريطانيا تحقق هدفاً

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 269 شخصا، اليوم الجمعة، مقابل 285 أمس الخميس، بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بواقع 1965 مقابل 1872 في اليوم السابق.

موضوع يهمك أعلنت الدكتورة هالة صلاح، عميدة كلية طب قصر العيني، بجامعة القاهرة في مصر، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور هشام الساكت، وكيل... وفاة أشهر أطباء الأطفال في مصر بكورونا.. وزوجته تصارع مصر

وأوضحت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في إيطاليا في 21 فبراير/شباط وصل إلى 28236 شخصا، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة والتي تشمل المتوفين والمتعافين 207428 ألف شخص، وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

بينما في المملكة المتحدة، سجلت السلطات، الجمعة، 739 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل طفرة مقارنة باليوم السابق ويرفع الحصيلة الاجمالية إلى 27510 وفيات في ثاني أكثر دول أوروبا تضررا، وفق ما أفاد وزير الصحة مات هانكوك.

وأعلنت الحكومة أيضا عن تجاوز هدفها بإنجاز 100 ألف فحص يومي بحلول نهاية نيسان/ابريل، وهو عنصر هام لمكافحة كوفيد-19.