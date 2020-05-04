لليوم الثالث.. إصابات كورونا تتجاوز الـ10 آلاف في روسيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 679 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 163175. وزاد عدد حالات الوفاة 43 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6692.

وفي روسيا، تنوي السلطات إبقاء بعض القيود حتى الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا. وتحدث وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في حديث لقناة محلية، عن رفع تدريجي للإجراءات، مشددا على ضرورة بناء نظام متكامل لمنع حدوث أي قفزات جديدة للإصابات. كما لم يستبعد إمكانية حدوث موجة ثانية من التفشي، ما قد يؤدي إلى ذروة جديدة للإصابات بالوباء.

روسيا.. تخوف من موجة تفش ثانية

وتواصل حصيلة إصابات فيروس كورونا في روسيا الارتفاع بشكل قياسي، حيث سجلت السلطات أكثر من عشرة آلاف حالة في يوم واحد، في وقت توقعت وزارة الصحة استمرار ارتفاع معدلات الإصابة حتى نهاية شهر مايو الحالي وبدء انخفاضه في أوائل شهر يونيو.

وأعلن مركز العمليات أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تم تسجيل 10581 حالة في 85 إقليم روسي، وبذلك وصل عدد الإصابات في روسيا الي نحو 145268 حالة.

وفي إسرائيل، ارتفع عدد الوفيات الى 234، وبلغ عدد إجمالي المصابين 16208.

سُجّل رسميّاً ما يزيد على 3.5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في جميع أنحاء العالم، أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الاثنين الساعة 3 صباحاً بتوقيت غرينتش.

وقد سُجّلت 3,500,517 إصابة على الأقلّ، بينها 246,893 وفاة. وسُجّلت في أوروبا، وهي القارّة الأكثر تأثّراً، 1,547,180 إصابة و143,584 وفاة. وفي الولايات المتحدة سُجّلت 1,158,040 إصابة، بما في ذلك 67,680 وفاة.