واشنطن: فشل منظمة الصحة تسبب بخسارة الكثير من الأرواح

أكد وزير الصحة الأميركي اليكس عزار، اليوم الاثنين في اليوم الأول من اجتماعات الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية، أن "فشل" المنظمة في مواجهة وباء كورونا تسبب بخسارة "عدد كبير من الأرواح".

وقال عزار: "لنكن صريحين بالنسبة إلى أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الوباء خارج سيطرتنا: هذه المنظمة فشلت في الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها العالم، وفشلها تسبب بخسارة عدد كبير من الأرواح".

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وأضاف دون أن يذكر الصين بالاسم "استخفت دولة عضو واحدة على الأقل بالتزاماتها المعنية بالتحلي بالشفافية في محاولة لإخفاء تفشي الوباء على ما يبدو، وعاد ذلك بتكلفة هائلة على العالم أجمع".

وقال الوزير الأميركي: "نرى أن منظمة الصحة العالمية فشلت في مهمتها الأساسية وهي مشاركة المعلومات والشفافية عندما لا تتصرف دول أعضاء بحسن نية. لا يمكن أن يحدث ذلك مجدداً".