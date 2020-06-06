إصابات كورونا تلامس 9 آلاف بروسيا.. والهند تتخطى إيطاليا

سجلت الهند رقماً قياسياً لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 9887 حالة اليوم السبت مما جعلها تتخطى إيطاليا وتصبح السادسة على مستوى العالم في أكثر الدول التي تشهد تفشيا للمرض. وسجلت روسيا 8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و197 وفاة.

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جاء ذلك قبل يومين من تخفيف إجراءات العزل العام بعودة مراكز التسوق والمطاعم ودور العبادة لفتح أبوبها.

ووفقا لإحصاء أجرته رويترز، تخطى عدد حالات الإصابة بكورونا في الهند 236 ألفا وتأتي بذلك بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا وإسبانيا.

لكن حصيلة الوفيات في الهند من كوفيد-19، المرض الذي يسببه الفيروس، بلغت حتى الآن 6642 وهو رقم صغير مقارنة بتلك الدول.

وقررت حكومة الرئيس ناريندرا مودي، التي تتطلع لسرعة عودة الأنشطة الاقتصادية التي أصابتها تبعات الجائحة بالشلل ولعودة الملايين للعمل، تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضتها في مارس آذار في البلاد التي يقطنها 1.3 مليار نسمة. وقالت الحكومة إن الإجراءات ساعدت على تجنب تزايد مطرد في عدد الحالات.

وسيتم تخفيف الإجراءات اعتبارا من يوم الاثنين لكن بعض الخبراء عبروا عن قلقهم من أن القرار سابق لأوانه. لكن ستظل الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية والتجمعات السياسة محظورة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن إجراءات العزل العام في الهند ساهمت في الحد من انتشار المرض لكن خطر عودة الحالات للزيادة بشدة لا يزال قائما.

وفي روسيا، سجلت 8855 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 458689. وقال مسؤولون إن 197 شخصا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل بذلك العدد الرسمي للوفيات في سائر أنحاء البلاد إلى 5725.