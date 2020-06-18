1463 إصابة بكورونا بالعراق.. وموجة ثانية بفلسطين مع 44 حالة

تشهد بعض البلدان العربية "موجة ثانية" من العدوى بفيروس كورونا، فيما تستمر أعداد الإصابات في الانحسار بدول أخرى. في موازاة ذلك، ترتفع يومياً أعداد المتعافين من كورونا في الوطن العربي، بينما تسجل عدة بلدان حالات وفاة بالمرض.

قطر.. 1267 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس تسجيل 1267 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتف العدد الإجمالي إلى 84441.

كما سجلت 4 وفيات جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 86.

في المقابل تم تسجيل 1470 حالة شفاء إضافية من كورونا في قطر ما يرفع عدد المتعافين إلى 63642.

العراق.. 83 وفاة

وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25717.

كما سجلت 83 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 856.

في المقابل، تم تسجيل 563 حالة شفاء إضافية من كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 11333.

سلطنة عمان.. 3 وفيات

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان اليوم الخميس تسجيل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 26818.

كما سجلت 3 وفيات جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد إلى 119 حالة.

في المقابل، سجّلت سلطنة عُمان 1467 حالة تعاف إضافية من كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 13264.

فلسطين.. موجة ثانية

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 789 إصابة.

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وقالت الوزيرة مي الكيلة أن من بين الإصابات الجديدة أحد الكوادر الطبية في مدينة نابلس. وقررت الوزيرة "إغلاق مستشفى نابلس التخصصي وتحويله إلى مركز حجر للطواقم الطبية العاملة فيه والمرضى الذين كانوا متواجدين داخله، بعد تشخيص إصابة مؤكدة لأحد الكوادر الطبية العاملة فيه".

وسُجلت أمس الأربعاء 39 إصابة بفيروس كورونا، بحسب أحدث بيانات، في أعلى حصيلة يتم تسجيلها في يوم واحد منذ انتشار الفيروس في مارس/آذار الماضي.

وفي هذا السياق، قالت الكيلة: "دخلنا في موجة ثانية من جائحة كورونا، ونشدد مجدداً على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية".

الأردن.. 14 إصابة

وسجل الأردن اليوم 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الأزمة إلى 1001.

كما تم تسجيل 4 حالات شفاء من فيروس كورونا اليوم في الأردن.

الكويت.. 616 حالة شفاء

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة شفاء 616 شخصاً إضافياً من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 29512.

وأضافت أنه تم تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38074.

كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في الكويت بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 308.

من جهته، خفف مجلس الوزراء الكويتي ساعات حظر التجول، ليصبح من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحاً اعتباراً من الأحد 21 يونيو/حزيران.





لبنان.. 6 إصابات

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الإصابات الكلي 1495 إصابة مؤكدة، توفي منها 32 حالة، وشفي منها 944 شخصا.

يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية لم تسجل أية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات على 32.

الإمارات.. 704 حالات شفاء

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و704 حالات شفاء، و3 وفيات.

وبذلك يرتفع العدد الإجمال للإصابات إلى 43752 وللمتعافين إلى 30241 ولحالات والوفاة إلى 298.

السودان.. 15 وفاة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و20 حالات وفاة، بحسب التقرير الوبائي ليوم الاثنين 15 يونيو/حزيران الجاري.

ويرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ تسجيل أول إصابة بالبلاد منتصف مارس/آذار الماضي إلى 8020 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات الكلي 487.

وقالت الوزارة في تقريرها أن العدد الكلي للمتعافين من الفيروس بلغ 2996 شخصاً.

المغرب.. 48 حالة شفاء

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة شفاء 48 شخصاً إضافياً من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 8041.

وأضافت أنه تم تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9074.

ولا يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبقى إجمالي الوفيات 213.

اليمن.. 7 إصابات

وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل 7 إصابات جديدة و4 حالات وفاة وحالتي تعافٍ.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إنها سجلت 7 حالات إصابة جديدة منها 6 في حضرموت وواحدة في لحج، بالإضافة لـ4 حالات وفاة لإصابات سابقة، منها 3 في حضرموت وواحدة في تعز.‏ كما سجلت حالتا تعافٍ في لحج.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن إلى 909 حالات، بينها 248 حالة وفاة و273 حالة تعافٍ.