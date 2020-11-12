"حرارة لا تصدق"..عقبة لا تخطر على بال تنتظر لقاح كورونا

لا شك أن العالم أجمع استبشر خيراً قبل أيام باللقاح، الذي أعلنت عنه شركة فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية، لاسيما مع تسارع حصاد الوباء، وتسجيله أرقاماً قياسية في العديد من البلدان، مع ارتفاع الإصابات عالمياً إلى أكثر من 51 مليوناً.

إلا أن عقبات عدة تعترض توزيع اللقاح وعرضه على العامة، حتى الآن، ولعل أهمها طريقة وشروط حفظ هذا اللقاح.

فقد كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في لقاء مع شبكة "بي بي سي" عن عقبة مهمة جدا تعترض طريق نقل لقاح شركتي فايزر/بيونتيك من مكان تصنيعه إلى الأفراد الذين سيحصلون عليه، فاللقاح يجب أن يظل محفوظاً في درجة حرارة 70 تحت الصفر، ولا يمكن وضعه في درجة حرارة أعلى، أكثر من أربع مرات خلال هذه الرحلة.

عقبة لا يستهان بها

ولا شك أن هذا الشرط الضروري لحفظ هذا اللقاح الذي شكل باب أمل للملايين حول العالم، يمثل عقبة لا يستهان بها على الإطلاق أمام عملية نقله من المصانع إلى المستشفيات.

وتمثل هذه المسألة تحدياً كبيراً بالنسبة للعديد من البلدان، نظراً إلى أن غالبية اللقاحات المعروفة لا تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة، وبالتالي لا تتضمن معظم المستشفيات بنية تحتية تمكنها من التعامل مع هذا اللقاح الجديد.

يذكر أن شركة فايزر كانت قد أكدت في بيانها الاثنين حين أعلنت نجاح تجارب اللقاح بنسبة 90% أن هناك "تحديات تتعلق بتوفير درجة حرارة منخفضة ومتطلبات التخزين والتوزيع والإدارة المتعلقة باللقاح".

ووصف الدكتور ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Pfizer في حينه "هذا اليوم باليوم العظيم للعلم والإنسانية، قائلاً إن "المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربة لقاح Covid-19 توفر الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كورونا".

كما أضاف "لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاح لدينا في وقت يحتاجه العالم أكثر من غيره مع تسجيل معدلات الإصابة بأرقام قياسية".

بدورها أثنت منظمة الصحة العالمية على هذا الإنجاز، مؤكدة أن اللقاح واعد ومبشر.