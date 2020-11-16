  • مباشر
اللغة

بيونتك: لقاحنا يخفض الإصابات للنصف.. ويجب التطعيم قبل الخريف

Ugur Sahin, CEO and co-founder of German biotech firm BioNTech, is interviewed by journalists in Marburg, Germany September 17, 2020. REUTERS/Fabian Bimmer
البروفيسور يوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك" الألمانية
لقاح كورونا

بيونتك: لقاحنا يخفض الإصابات للنصف.. ويجب التطعيم قبل الخريف

البروفيسور يوغور شاهين: سنبدأ بتسليم اللقاح بنهاية هذا العام.. هدفنا هو توزيع أكثر من 300 مليون جرعة حتى أبريل

متابع الغاء المتابعة

لندن – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

قال أحد العلماء الذين ساهموا في إنتاج لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا "بيونتك" و"فايزر"، إنه واثق من أن اللقاح يقلل فرص تفشي الفيروس بنسبة 50% ما سيؤدي إلى تقليص "كبير" في الإصابة به.

وأضاف البروفيسور يوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك" الألمانية، أمس الأحد، أنه "من الضروري للغاية" إجراء معدلات حقن عالية باللقاح قبل الخريف المقبل لضمان العودة للحياة الطبيعية بحلول الشتاء المقبل".

مقر شركة "بيونتك" في ماينز بألمانيا
مقر شركة "بيونتك" في ماينز بألمانيا

وأضاف: "إذا استمر كل شيء على ما يرام، فسنبدأ في تسليم اللقاح بنهاية هذا العام وبداية العام المقبل. هدفنا هو توزيع ما يزيد على 300 مليون جرعة من اللقاح حتى أبريل المقبل، وهو ما قد يسمح لنا بالبدء في إحداث أثر بالفعل".

واستطرد قائلاً: "أنا واثق للغاية في أن معدلات انتقال الفيروس بين الأفراد سوف تتراجع بفضل هذا اللقاح عالي الفعالية. قد لا تبلغ 90%، لكنها قد تصل إلى 50%".

متطوع يتلقى جرعة من لقاح "فايزر" و"بيونتك" في بالتيمور بالولايات المتحدة
متطوع يتلقى جرعة من لقاح "فايزر" و"بيونتك" في بالتيمور بالولايات المتحدة
صحة لقاح كورونا "العلم سيفوز بلقاح الأمل"..بروفيسور عربي بين فريق فايزر

وكانت شركتا "فايزر" و"بيونتك" قد أعلنتا الأسبوع الماضي أن "النتائج غير النهائية أظهرت أن اللقاح نجح بنسبة 90% في الحيلولة دون إصابة المتطوعين بكوفيد-19، رغم عدم توافر معلومات كافية حول السلامة وجودة التصنيع".

من جهته، اعتبر شاهين أن "الأمر المهم للغاية هو أن نحقق معدلات حقن مرتفعة قبل خريف وشتاء العام المقبل. هذا يعني أن كل عمليات التحصين وأساليب الحقن يجب أن تتم قبل الخريف المقبل".

يذكر أن مطورا اللقاح سجلا حتى الآن 94 حالة إصابة بين 44 ألف شخص شاركوا في تجارب اللقاح في الولايات المتحدة وخمس دول أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كوثر بن هنية للعربية.نت: الرجل الذي باع ظهره قصة حقيقية.. ومونيكا بيلوتشي أدهشتني كوثر بن هنية للعربية.نت: الرجل الذي باع ظهره قصة حقيقية.. ومونيكا بيلوتشي أدهشتني
لا ينبغي تجاهلها.. 4 علامات خفيفة تشير للإصابة بكورونا لا ينبغي تجاهلها.. 4 علامات خفيفة تشير للإصابة بكورونا

الأكثر قراءة

عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها
وزير الدفاع الأميركي: حان الوقت للانسحاب من الشرق الأوسط وزير الدفاع الأميركي: حان الوقت للانسحاب من الشرق الأوسط
الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات
"صحراويون من أجل السلام".. خيار ثالث قد ينهي نزاع الصحراء الغربية
الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى
وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن 79 عاماً وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن 79 عاماً

قبل أن تذهب

ما مخاطر أجهزة التنفس على مرضى كورونا؟
ما مخاطر أجهزة التنفس على مرضى كورونا؟

اكتشف المزيد