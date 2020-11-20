  • مباشر
اللغة

بايدن: علينا أن نتحرك الآن وإلا مات 400 ألف شخص بكورونا

جو بايدن - أرشيفية من فرانس برس
جو بايدن - أرشيفية من فرانس برس

بايدن: علينا أن نتحرك الآن وإلا مات 400 ألف شخص بكورونا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الخميس: "علينا أن نتحرك الآن وإلا مات 400 ألف شخص بكورونا" مضيفاً إنه "إذا لم نحصل على كل المعلومات فلن نتمكن من التحرك في مكافحة كورونا وأخذ الإجراءات بشأن التلقيح".

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفى أنه "لسوء الحظ فإن فريقنا الانتقالي لا يملك بعد المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا".

وقال الرئيس الأميركي المنتخب "مكافحة الجائحة تتطلب توحيد الصفوف وما نحتاج إليه هو كيفية التنسيق من أجل تطبيق خطتنا"، مؤكدًا أنه يجب العمل على توزيع اللقاح بطريقة سليمة وآمنة ومجانية.

لقاح موديرنا ينضم إلى سباق الوقاية من كورونا
2 صور لقاح موديرنا ينضم إلى سباق الوقاية من كورونا
2 صور
لقاح موديرنا ينضم إلى سباق الوقاية من كورونا
لقاح موديرنا ينضم إلى سباق الوقاية من كورونا
جانب من التصويت في الانتخابات الأميركية في نيفادا
جانب من التصويت في الانتخابات الأميركية في نيفادا

لن أغلق الاقتصاد

وأضاف بايدن "أنا لن أغلق الاقتصاد ولكن سأغلق فيروس كورونا.. وموقف ترامب من الانتخابات غير مسؤول بشكل كبير".

بايدن يحذر ترمب من خطر ارتفاع وفيات كورونا أميركا الانتخابات الأميركية بايدن يحذر ترمب من خطر ارتفاع وفيات كورونا
فريق بايدن: لم يسمح لنا بالعمل على ملف كورونا مع إدارة ترمب أميركا فيروس كورونا فريق بايدن: لم يسمح لنا بالعمل على ملف كورونا مع إدارة ترمب

وقال الرئيس الأميركي المنتخب إن على الحكومة الفدرالية تقديم دعم مالى للولايات المتضررة من فيروس كورونا، متابعا: ناقشت مع اللجنة التنفيذية لجمعية حكام الولايات العمل على توفير لقاح كورونا وتوزيعه بشكل شفاف.

وأضاف: التزمت مع اللجنة التنفيذية لجمعية حكام الولايات بمواصلة الاجتماعات لتنسيق جهودنا لمكافحة كورونا، مستطردا: يمكننا التغلب على الجائحة بالعمل معا فلا شيء يستعصي علينا إذا تكاتفنا وهذا ما أكد عليه حكام الولايات.

فيروس كورونا سيزول

وأوضح جو بايدن، أن فكرة أن فيروس كورونا سيزول بشكل عادي ليست واقعية ويجب التفكير في إعادة هيكلة مؤسساتنا، مستطردا: اتفقت مع الحكام على مكافحة كورونا بعيدا عن المواقف الإيديولوجية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بايدن تأكيده الخميس أنه ليس قلقا إزاء رفض ترامب الاعتراف بالخسارة، مضيفا أن رفضه لن يمنع نقل السلطة، "لكنه يبعث برسالة مريعة عن الولايات المتحدة كبلد".

وأكد ترمب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية
سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة

الأكثر قراءة

إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام
بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية
فيروس جديد خطير وسريع العدوى يظهر في بوليفيا فيروس جديد خطير وسريع العدوى يظهر في بوليفيا
عرفنا الكثير عن الظواهري زعيم القاعدة.. لكن من قام بتجنيده؟ عرفنا الكثير عن الظواهري زعيم القاعدة.. لكن من قام بتجنيده؟
تنظيم القاعدة يؤكد مقتل أبو محمد المصري في إيران تنظيم القاعدة يؤكد مقتل أبو محمد المصري في إيران
سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة

قبل أن تذهب

البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا
البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا

اكتشف المزيد