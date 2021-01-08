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فايزر تقطع الشك باليقين.."لقاحنا يخنق المتحور"

تعبيرية
تعبيرية
فيروس كورونا

فايزر تقطع الشك باليقين.."لقاحنا يخنق المتحور"

أحد علماء فايزر يتحدث عن نتيجة مطمئنة: لا يبدو أن سلالة كورونا الجديدة مشكلة بالنسبة للقاح!

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دبي- العربية.نت

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مع تصاعد التحذيرات من سلالة فيروس كورونا المتحورة التي ظهرت أولا في بريطانيا وجنوب إفريقيا، وامتدت لاحقا إلى بلدان أخرى منذ أسابيع، بينما لا يزال العالم يكافح الوباء الذي طال أكثر من 87 مليون انسان حتى الآن حول العالم، قدمت دراسة حديثة باب أمل جديد يف مكافحة تلك السلالة.

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فقد توصل بحث علمي إلى أن أن اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر يمكن أن يحمي من تلك الطفرة الحديثة التي اكتشفت في نوعين مختلفين شديدي العدوى من الفيروس.

تحور في بروتين السنبلة

وكانت تلك التحورات التي ظهرت في النوعين الجديدن من الفيروس سببت قلقا عالميا، لا سيما وأن كلاهما يشتركان في طفرة شائعة تسمى N501Y ، وهو تغيير طفيف في بقعة من بروتين السنبلة الذي يغلف الفيروس، والذي يُعتقد العلماء أنه السبب في قدرة الفيروس على الانتشار بسهولة وسرعة.

لقاح كورونا تعبيرية
لقاح كورونا تعبيرية

إلا أن شركة فايزر وفي سبيل التأكد من فعالية لقاحها ضد هذا التغير في بروتين الفيروس التاجي، تعاونت مع باحثين من جامعة تكساس في جالفستون أجروا اختبارات معملية/، مستخدمين عينات دم من 20 شخصًا تلقوا لقاح Pfizer.

وقد تبين لاحقا أن الأجسام المضادة لدى متلقي اللقاح تمكنت من صد الفيروس الجدي، بحسب ما بينت تلك الدراسة التي نُشرت في وقت متأخر من يوم أمس الخميس.

لقاح فايزر – بيونتيك
لقاح فايزر – بيونتيك

اكتشاف مطمئن

وتعليقا على تلك النتيجة، قال كبير المسؤولين العلميين في شركة فايزر ، الدكتور فيليب دورميتسر ، "لقد كان اكتشافًا مطمئنًا للغاية تجاه هذه الطفرة على الأقل ، التي كانت واحدة من أكثر ما يهتم به الناس."

كما أضاف" لا يبدو أن سلالة كورونا الجديدة مشكلة بالنسبة للقاح!".

يذكر أن الفيروسات غالبا ما تخضع وباستمرار لتغييرات طفيفة مع انتقالها من شخص لآخر، وقد تتبع العلماء تلك التحورات الطفيفة لمعرفة كيفية تحرك كورونا حول العالم منذ اكتشافه لأول مرة في الصين في ديسمبر 2019.

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