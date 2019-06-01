بعد تعرضه لأزمة صحية.. هذه حالة حسن حسني

تعرض الفنان المصري، حسن حسني، لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، وسط دعوات جمهوره ومحبيه بالشفاء.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أكدت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة الممثلين، أن حسني متواجد بمنزله في الوقت الحالي.

وطمأنت عنبر كافة محبي الفنان، مشيرة إلى كونه تعرض لأزمة صحية أجرى على إثرها جراحة منذ ما يقرب من شهر، وبعد الاطمئنان عليه بشكل كامل عاد لمنزله، خاصة أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

من جهة أخرى، أصدر نقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكي، بياناً كشف من خلاله تكفل الشركة المتحدة الإعلامية بتكاليف علاج حسني، موجهاً لها الشكر.

واعتبرت النقابة أن ما قامت به الشركة من رعاية لحسني، وهو واحد من رموز الفن في مصر والوطن العربي، يعد تكريماً للفن والفنان المصري بشكل عام.

وشهد شهر رمضان الحالي تواجد حسن حسني، الذي قدم أكثر من 400 عمل فني بمسيرته، بدور شرفي في مسلسل "أبو جبل" بصحبة الفنان مصطفى شعبان.