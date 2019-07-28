جديد "ذا فويس".. راغب علامة وأحلام معاً من جديد

يشهد الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC" مفاجآت وينتظر الجمهور جديده هذا العام من أجل معرفة لجنة التحكيم.

وأعلنت شبكة "MBC" عن انطلاق تصوير الموسم الخامس خلال شهر أغسطس المقبل، على أن يعرض البرنامج خلال الربع الأخير من السنة الحالية.

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ويشهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى لجنة التحكيم، بحيث يستمر حماقي وأحلام من مدربي الموسم الماضي، فيما يشغل الكرسيين الآخرين راغب علامة وسميرة سعيد.

ذلك الإعلان جعل الجميع في حالة ترقب وانتظار، لما سيسفر عنه اجتماع راغب علامة وأحلام من جديد، وكيف ستكون إطلالة سميرة سعيد الأولى في البرنامج.

وينطلق تصوير البرنامج بمرحلة "الصوت وبس" التي يحاول فيها المتسابق أن يجذب انتباه المدربين من أجل الالتفات إليه وضمه إلى فريقه.

فيما يتولى تقديم الحلقات كل من ياسر السقاف وناردين فرج، انتظاراً لتتويج متسابق خامس ينضم إلى أصحاب اللقب في المواسم الماضية مراد بوريكي، وستار سعد، ونداء شرارة ودموع تحسين.