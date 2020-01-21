إصابة بطل "ممالك النار" خالد النبوي بأزمة قلبية.. وهذا ما حدث

تعرض الفنان المصري، خالد النبوي، لأزمة قلبية صباح الثلاثاء، وهو ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي كشفت لـ"العربية.نت" تفاصيل ما حدث، خاصة أنها ترتبط بصلة قرابة مع زوجة الفنان المصري، حيث أكدت أنه خلال ممارسة الفنان المصري للرياضة صباح الثلاثاء، أصيب بآلام حادة، وهو ما استدعى نقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وهناك تم اكتشاف تعرضه لأزمة قلبية، وتم إجراء قسطرة من أجل إسعافه، وبعدها تحسنت حالته.

وأوضحت الكاتبة المصرية أن الحالة الصحية للفنان المصري، بطل مسلسل "ممالك النار" الذي لاقى استحساناً جماهيرياً كبيراً مؤخراً بالعالم العربي، في تحسن مستمر في الوقت الحالي.

وكانت زوجة الفنان المصري قد أثارت قلق محبيه، بعدما دونت عبر حسابها على "فيسبوك"، قائلة "خالد تعبان قوي.. واتنقل المستشفى.. أرجوكوا ادعوله"، وهو ما زاد من قلق الجميع.

ومن جهته، كشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، عقب نقله إلى المستشفى لشعوره بوعكة صحية عاجلة، موضحا أن الحالة الصحية للفنان مستقرة حالياً بعد خروج من غرفة العمليات.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية TEN المصرية، أن الفنان سيخرج من المستشفى خلال يوم أو يومين بالكثير بعد تحسن حالته الصحية، موضحاً أن خالد النبوي كان في إحدى الفنادق بوسط البلد وشعر بوعكة صحية فتم نقله للمستشفى.

وأكمل نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان خالد النبوي، طلب منه أن يشكر من سألوا عليه، قائلاً: "الموضوع بسيط الزيارة ممنوعة، وأنا قابلته لمدة دقيقة وقالي يومين بالكتير وأخرج، ووجه شكره وتقديره للجميع، وكل الناس اطمنت عليه".

واحتفل خالد النبوى، الأسبوع قبل الماضى بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" فى دور العرض السينمائية، مصرياً وعربياً، ويشاركه بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع وخالد سرحان ومحمد عادل وحمزة ‏العيلي وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر.‎