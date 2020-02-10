براد بيت يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد

فاز براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون أتايم إن هوليوود) من إخراج كوينتن تارانتينو، في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية في مسرح دولبي بلوس أنجليس مساء الأحد، فيما فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "قصة زواج" (ماريدج ستوري)، بينما فاز فيلم "قصة لعبة الجزء الرابع" (توي ستوري 4) بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة .

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وقد تفوق براد بيت في هذه الفئة على جو بيشي وآل باتشينو وكلاهما في فيلم "ذي آيريشمان" لمارتن سكورسيزي وأنطوني هوبكينز (ذي تو بوبس) وتوم هانكس عن (ايه بيوتفل داي إن ذي نيبرهود).

وقال بيت متوجها إلى الحضور في مسرح "دولبي ثياتر" في لوس أنجليس "أنا مصعوق. أنا لا أنظر إلى الماضي عادة لكن ذلك جعلني أفعل".

واستذكر وصوله إلى هوليوود والممثلة جينا ديفيس والمخرج ريدلي سكوت اللذين أعطياه فرصته الأولى في فيلم "ثيلما أند لويز" (1991) قبل حوالى 30 عاما.

وقد أشاد بطاقم الفيلم الذي يتغنى بهوليوود الستينات، محييا خصوصا الممثلين البدلاء الذين يقومون بالمشاهد التي فيها مجازفات. وقد ألقى دوره في الفيلم الضوء على هذه المهنة غير المعترف بها كثيرا في هوليوود. وهو كان ممثلا بديلا عن النجم ريك دالتون الذي أدى دوره ليوناردو دي كابريو.

وختم كلمته وقد اغرورقت عيناه بالدموع متحدثا عن عائلته.

وأهدى الجائزة إلى أولاده "الذين لهم تأثير كبير على كل ما أقوم به. أنا اعشقكم".

وهو أول أوسكار في فئة تمثيلية يفوز به براد بيت البالغ 56 عاما والذي سبق له أن رشح ثلاث مرات.

وفاز الممثل بجوائز عدة هذا الموسم ومنها غولدن غلوب عن دوره هذا وكان الأوفر حظا للفوز.