أول ممثل عالمي شهير يصاب بكورونا.. وهذا ما قاله

في إطار تمدد الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية مساء الأربعاء بأن أضحى وباء عالميا، سجل فجر الخميس إصابة أول ممثل عالمي شهير بكورونا أو "كوفيد 19" بحسب التسمية العلمية.

فقد أعلن الممثل والمخرج الأميركي توم هانكس على تويتر أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.

إلى ذلك، أوضح عبر تغريدة على حسابه على تويتر أرفقت بصورة بدت وكأنها من داخل أحد المستشفيات أو المختبرات، أنه "شعر وزوجته أثتاء تواجدها في أستراليا، بقليل من التعب،ووجع في الجسم، كأنهما أصيبا بنزلة برد، مع ارتفاع بسيط في الحرارة."

وتابع شارحا:" أنه عملا بالقواعد السليمة المفروضة حالياً في العالم، خضعا لاختنبار كورونا، ليتبين لاحقاً إصابتهما بالفيروس."

كما أشار إلى أنهما سيلتزما بالقواعد المتبعة، سواء في ما يتعلق بالعزل أو المتابعة والمراقبة الطبية.

وختم مؤكداً أنه سيبقى على تواصل لاطلاع محبيه بالمستجدات، متمنياً للجميع السلامة.

يذكر أن هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، كان يتواجد في أستراليا من أجل الإعداد لفيلم عندما شعر وزوجته بمتاعب في الجهاز التنفسي، لتظهر لاحقاً الفحوص إصابتهما بالفيروس.

يأتي هذا بالتزامن مع اعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب الخميس تعليق السفر مع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء بريطانيا، وتوجيه الخارجية الأميركية نصيحة لمواطنيها بعدم السفر إلىى دول أجنبية بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الإصابات بالفيروس المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى أكثر من 900 حالة الثلاثاء، وفق إحصاء أجرته وكالة فرانس برس، وقد انتقد خبراء الصحة العامة السلطات بسبب التقليل من أهمية الوباء والتأخر في بدء الاختبارات.

كما توفي ما لا يقل عن 28 شخصا وأصيب حوالي 960 آخر وفقا لجهاز تتبع فيروس كورونا في جامعة جونز هوبكنز، وهو ارتفاع بمئات الحالات عن اليوم السابق(الإثنين).