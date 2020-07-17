تخليداً لذكرى رجاء الجداوي.. ابنتها وحفيدتها تعلنان تنفيذ هذا الأمر

حالة حب واسعة حظيت بها الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت قبل أسبوع، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز الـ 86.

ذلك الأمر الذي تسبب في صدمة للجميع، خاصة أنها رحلت دون وداع، بعدما قضت في مستشفى العزل 43 يوماً، بدأتها في أول أيام عيد الفطر.

حسابات الراحلة الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كانت متوقفة منذ دخولها إلى المستشفى، قبل أن يفاجأ الجميع، اليوم الجمعة، بمنشور جديد عبر حساب الجداوي على "إنستغرام".

حيث أعلنت ابنتها أميرة مختار وحفيدتها روضة عن الأمر، بعدما أعلنتا عن أن رجاء الجداوي أو كما تطلقان عليها "أنا" كانت تحب دائما تطبيق إنستغرام.

وتفرح دائما بالتعليقات التي تردها عليه، وكانت تحرص على أن تطلع ابنتها وحفيدتها على التعليقات، لذلك تلقت العائلة طلبا من البعض خلال العزاء، بأن يستمروا في نشر صورها عبر حسابها على "إنستغرام".

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حتى يظل الأمر ذكرى جميلة للجميع، من أجل الدعاء لها بالرحمة عند رؤية صورها، لذلك قررتا أن تنفذا الأمر، إلا أنهما لن تقوما بالرد على التعليقات مثلما كانت هي تفعل.

وأكدتا على أن الراحلة ستكون سعيدة للغاية إن شعرت بذلك، وبالفعل نشر الحساب الخاص برجاء الجداوي صورة لها كتب عليها حكمة كانت تذكرها قبل وفاتها.