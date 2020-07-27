توم هانكس يتحدث للعربية عن إصابته بكورونا وفيلمه الجديد

أدلى الممثل الأميركي، توم هانكس، بمقابلة خاصة إلى برنامج "صباح العربية"، وتحدث من هوليوود عن تجربة إصابته هو وزوجته بكورونا، وفيلمه الجديد الذي حال الفيروس دون عرضه على شاشة السينما، واشترت "آبل تي في" حقوق عرضه من سوني بحوالي 70 مليون دولار.

وعن فيلمه الجديد "غريهاوند"، قال هانكس إنه لا بديل عن شاشة السينما، وإن بعض الأفلام يلزم مشاهدتها مع آلاف الأشخاص في قاعة واحدة.

وأضاف هانكس أن فيلمه الجديد تم تصويره ليبدو مذهلا ومبهرا على شاشة السينما.

وأوضح أنه كان لابد من البحث عن حل لعرض الفيلم على الجمهور، ولذا جاءت فكرة بيع حق العرض لمنصة "آبل تي في".

والفيلم يصور معركة بحرية خلال الحرب العالمية الثانية حيث تهاجم الغواصات الألمانية سفينة تابعة للحلفاء.

ويؤدي هانكس، وهو كاتب السيناريو أيضا، في الفيلم دور قائد سفينة حربية أميركية ترافق مجموعة من السفن التابعة للحلفاء تعبر شمال المحيط الأطلسي المزروع بالغواصات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

موضوع يهمك أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل... الإصابات بكورونا في أميركا اللاتينية تتجاوز شمال القارة أميركا

وعن إصابته بكورونا، كشف هانكس (63 عاما) أنه قرر وزوجته ريتا الإعلان عن الحقيقة، وخاصة أن العالم أصبح يتجه للشفافية في التعامل مع الفيروس.

وتابع: "قررنا أن نتواصل مع الجهور على وسائل التواصل فيما مررنا به، وحتى ما كنا نأكله أثناء المرض مثل طعام المستشفيات".

وكان هانكس في آذار/مارس أول نجم هوليوودي يصاب بالفيروس، وانتقلت إليه العدوى خلال مشاركته في تصوير فيلم عن ألفيس بريسلي في أستراليا.