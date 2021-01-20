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جنيفر لوبيز وليدي غاغا في إطلالة لافتة بحفل تنصيب بايدن

Lady Gaga leaves after singing the National Anthem at the inauguration of Joe Biden as the 46th President of the United States on the West Front of the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 20, 2021. Tasos Katopodis/Pool via REUTERS
ليدي غاغا تؤدي النشيد الأميركي في حفل تنصيب بايدن
أميركا وبايدن

جنيفر لوبيز وليدي غاغا في إطلالة لافتة بحفل تنصيب بايدن

ليدي غاغا أطلقت الحفل بأداء النشيد الوطني الأميركي.. وجنيفر لوبيز أنشدت أغنية تعكس ميولاً اشتراكية

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واشنطن – فرانس برس

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أطلقت المغنية ليدي غاغا حفل تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأربعاء، من خلال عرض كلاسيكي أدت خلاله النشيد الوطني الأميركي مرتديةً فستاناً فضفاضاً بالأسود والأحمر.

وظهرت ليدي غاغا في هذه المناسبة بفستان ذي أكمام طويلة ذكرت معلومات صحافية أنه من دار "سكاباريلي" باللون الأزرق الداكن من الأعلى مع تنورة واسعة باللون الأحمر القرمزي تضمن لها الالتزام بالمسافة الآمنة في زمن التباعد خلال جائحة كوفيد-19.

ليدي غاغا في حفل تنصيب بايدن
ليدي غاغا في حفل تنصيب بايدن

وكتبت ليدي غاغا عبر "تويتر" قبيل أدائها: "نيتي هي الاعتراف بماضينا ليحمل الشفاء لحاضرنا، وأتطلع بحماس لمستقبل نعمل فيه سوياً بمحبة. سأغني لقلوب جميع الناس الذين يعيشون على هذه الأرض".

بعد أداء غاغا النشيد الوطني الأميركي، اعتلت جنيفر لوبيز منصة مراسم التنصيب حيث أدت أغنية وودي غوثري الكلاسيكية "ذيس لاند إيز يور لاند"، وهو عمل يعكس ميولاً اشتراكية يقال إن أسطورة الغناء الشعبي ألّفه رداً على أغنية "غاد بلس أميركا" (بارك الرب أميركا) التي تتسم بروحية قومية أكثر.

جنيفر لوبيز تؤدي أغنية في حفل تنصيب بايدن
جنيفر لوبيز تؤدي أغنية في حفل تنصيب بايدن
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وأنهت لوبيز المتحدرة من بورتوريكو والمولودة في حي برونكس في نيويورك، وصلتها الموسيقية عبر أداء أغنية "أميركا ذي بيوتيفل" (أميركا الجميلة)، مضيفة إليها جملة بالإسبانية قالت فيها "الحرية والعدالة للجميع دائماً".

وخلال أدائها، هتفت لوبيز التي كانت ترتدي بزة بيضاء بالكامل مع ياقة من الدانتيل قيل إنها من دار "شانيل"، "لتس غت لاود" ("فلنرفع صوتنا عالياً")، في تذكير بأغنيتها الضاربة التي أطلقتها قبل حوالي عقدين.

جنيفر لوبيز في حفل تنصيب بايدن
جنيفر لوبيز في حفل تنصيب بايدن
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