جندي إيراني يقتل 4 ويصيب 8 من زملائه في قاعدة عسكرية

قتل جندي إيراني أربعة من زملائه وأصاب ثمانية بإطلاق النار في قاعدة كهريزاك العسكرية قرب #طهران، بحسب بيان للجيش على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وأوضح البيان أن الحادث "قد تكون أسبابه مشاكل نفسية لدى الجندي الذي بدأ فجأة بإطلاق النار على رفاقه".

لكن مسؤولي صحة محليين قالوا إن عشرة جنود نقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق النار لكن لا يوجد المزيد من المعلومات بشأن عدد المصابين أو القتلى.

وفي الشهر الماضي قتل جندي إيراني بالرصاص ثلاثة من زملائه في ثكنات ببلدة أبيك على بعد 40 كيلومتراً شمال غربي طهران. وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إنه أصاب ستة آخرين أيضاً قبل أن يطلق النار على نفسه.

وقال مسؤولون طبيون وقتئذ للوكالة إن الجاني، الذي نجا، أصيب "باضطراب عقلي" مؤقت.