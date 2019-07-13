بريطانيا تعلن شروط تسليم الناقلة المحتجزة إلى إيران

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، السبت، إن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة "غريس 1" وأن إيران لا تسعى لتصعيد الموقف.

وأوضح هانت وفق ما ذكرته "رويترز"، أنه سيسهل الإفراج عن الناقلة إذا حصل على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا بعد الإجراءات القانونية في محاكم جبل طارق.

وذكر هانت أنه تحدث مع ظريف وطمأنه بأن ما يهم لندن هو وجهة ناقلة النفط غريس1 وليس منشأ النفط الذي تحمله.

وأعلنت شرطة جبل طارق، أمس الجمعة، أنّ القبطان وثلاثة آخرين هم أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانيّة التي تمّ احتجازها الأسبوع الماضي بشبهة انتهاك عقوبات الاتّحاد الأوروبي على سوريا، قد تمّ الإفراج عنهم.

واحتجزت سُلطات جبل طارق ناقلة النفط الإيرانيّة التي يبلغ طولها 330 متراً، في الرابع من تموز/يوليو.

وقالت سلطات هذه المقاطعة البريطانيّة الواقعة في أقصى جنوب إسبانيا، إنّها تشتبه في نقل السفينة الإيرانيّة نفطا لسوريا في انتهاكٍ لعقوبات أوروبية ضدّ النظام السوري، الأمر الذي نفته طهران مندّدةً بجريمة "قرصنة".

الحرس الثوري يهدد

وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري الإيراني، من أن الولايات المتحدة وبريطانيا "ستندمان بشدة" على احتجاز ناقلة نفط قرب جبل طارق، كما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية فارس.

وقال الأميرال، علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري "لو أن العدو قام بأدنى تقييم، لما كان تصرف على هذا النحو"، في إشارة الى احتجاز شرطة جبل طارق الأسبوع الماضي بمساعدة من البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية.

وكان متحدّث باسم الحرس الثوري الإيراني، الخميس، قد قال أيضا: "سنعلن لاحقاً عن الرد على احتجاز الناقلة في جبل طارق".