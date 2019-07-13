شرطة جبل طارق تُفرج عن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية

أعلنت شرطة جبل طارق، الجمعة، أنّ القبطان وثلاثة آخرين هم أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانيّة التي تمّ احتجازها الأسبوع الماضي بشبهة انتهاك عقوبات الاتّحاد الأوروبي على سوريا، قد تمّ الإفراج عنهم.

وقالت الشرطة في بيان إنّ "أفراد طاقم ناقلة غريس 1 الأربعة، الذين أوقفتهم شرطة جبل طارق الملكيّة، قد تمّ الإفراج عنهم بكفالة"، بدون توجيه تهم إليهم. وأوضحت أنّ "التحقيق لا يزال جاريًا، وغريس 1 ما زالت متوقّفة".

واعتُقل القبطان ومساعده الخميس، فيما تمّ الجمعة اعتقال اثنين آخرين من أفراد الطاقم. وقالت شرطة جبل طارق إنّ الرجال الأربعة يحملون الجنسيّة الهنديّة.

واحتجزت سُلطات جبل طارق ناقلة النفط الإيرانيّة التي يبلغ طولها 330 متراً، في الرابع من تموز/يوليو.

وقالت سلطات هذه المقاطعة البريطانيّة الواقعة في أقصى جنوب إسبانيا، إنّها تشتبه في نقل السفينة الإيرانيّة نفطا لسوريا في انتهاكٍ لعقوبات أوروبية ضدّ النظام السوري، الأمر الذي نفته طهران مندّدةً بجريمة "قرصنة".

وقال رئيس سلطات جبل طارق، فابيان بيكاردو، الجمعة إن السفينة الإيرانية محملة بأقصى طاقتها أي 2,1 مليون برميل من النفط الخام.