الشيخ النيجيري الموالي لإيران يغادر الهند دون علاج

ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، أن رجل الدين الشيعي النيجيري الموالي لإيران، إبراهيم الزكزاكي، وصل من الهند إلى العاصمة النيجيرية أبوجا دون أن يتلقى العلاج في الهند.

وكانت وكالة فارس للأنباء الإيرانية، ذكرت في تقرير لها يوم الأربعاء أن السلطات الهندية أمهلت رجل الدين النيجيري إبراهيم الزكزاكي، ساعتين ليقبل العلاج المشروط أو مغادرة الهند، وذلك نقلا عن مسعود شجرة، رئيس "منظمة حقوق الإنسان الإسلامية في لندن" الموالية لإيران.

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ولم يوضح شجرة ما هذه الشروط ولماذا وضعتها الهند أمام الشيخ الزكزاكي الذي يقود مجموعة شيعية موالية لإيران في نيجيريا.

وأكدت "برس تي في" أن "الشيخ الزكزاكي وصل إلى نيجيريا عائدا من الهند دون أن يكمل العلاج هناك، وبلغ مطار العاصمة النيجيرية أبوجا قبل دقائق".

ووصفت القناة الإيرانية تعامل السلطات الهندية مع رجل الدين الموالي لإيران بغير المقبول، واتهمتها بفرض طريقة غير مناسبة للعلاج في المستشفى، الأمر الذي دفعه إلى مغادرة الهند دون تلقي العلاج.

إلى تركيا أو ماليزيا أو إندونيسيا

وأضافت القناة الإيرانية نقلا عن إبراهيم موسى، الذي قدمته كمتحدث باسم "الحركة الإسلامية النيجرية" أن إبراهيم الزكزاكي غادر الهند فعلا، وأنه وصل إلى نيجيريا، ومن المحتمل أن يتوجه إلى بلد آخر (تركيا أو ماليزيا أو إندونيسيا) للعلاج.

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وكان الزكزاكي اتهم في فيديو مسجل يوم الخميس، السلطات النيجيرية بتزويد الهند بمعلومات خاطئة حول مرضه والسعي لعرقلة علاجه، لهذا السبب ينوي التوجه إلى بلد آخر، ولم يقدم تفاصيل أكثر بهذا الخصوص.

كما سبق أن قال مسعود شجرة، رئيس "منظمة حقوق الإنسان الإسلامية في لندن" الموالية لإيران، لوكالة "فارس" الأربعاء: "لقد تلقيت مؤخرا أخبارا مثيرة للقلق تفيد أن الحكومة أعطت مهلة للشيخ الزكزاكي لقبول العلاج تحت الشروط الراهنة أو العودة إلى نيجيريا".

وزعم شجرة أن السلطات الأمنية الهندية تتعامل "بشكل سيئ مع رجل الدين الشيعي"، واصفا ظروف العلاج في الهند بـ"السيئة جدا"، مضيفا: "يتم التعامل معه كالمجرمين وهو أيضا لا خيار له في مجال طريقة علاجه".

تخوف هندي غير معلن من إثارة النزعات الطائفية

وفي الوقت الذي اعتبر مسعود شجرة تعامل السلطات الهندية مع رجل الدين الموالي لطهران "مرفوضة بالكامل"، ووصف مهلة الساعتين التي منحتها له لقبول العلاج وفق شروطها لا تتوافق مع حقوق الإنسان، يرى مراقبون أن الهند تتخوف من استغلال فترة العلاج للقيام بحملة طائفية لصالح إيران في الهند التي تعيش فيها مختلف الطوائف الإسلامية، مما دفع نيودلهي إلى توخي الحذر وفرض شروط على إبراهيم الزكزاكي.

وكانت السلطات النيجيرية سمحت، الاثنين 12 أغسطس، لزعيم الحركة الإسلامية النيجيرية، وهي حركة شيعية تدعمها إيران، بالتوجه هو زوجته إلى الهند للعلاج.

وكان شقيق الشيخ الزكزاكي اتهمه مؤخرا بالإرهاب، ودعا إلى محاكمته، حسب ما ذكرت صحيفة "بانتش".

وقال شيخ محمد يعقوب في هذه المقابلة: "إيران دعت الزكزاكي إلى طهران، وطلبت منه أن يصبح شيعيا ويكون مواليا لهم في حين هو أساسا رجل سني إلا أنه عندما وفرت إيران له المال غير مذهبه".

الحركة الإسلامية النيجيرية

وكان الزكزاكي زار طهران لأول مرة في عام 1980، وأسس مجموعة ممولة من إيران باسم "الحركة الإسلامية النيجيرية (IMN) التي تتبنى أفكار مؤسس النظام الإيراني آية الله خميني المرشد السابق للنظام، وتحصل على الدعم المالي والسياسي من إيران.

وانتقد شیخ یعقوب شقيق الشيخ الزكزاكي "الحركة الإسلامية النيجيرية"، واتهمها بـ"حمل السلاح وبث الرعب بين النيجيريين"، على حد زعمه.

وكانت السلطات النيجيرية اعتقلت الشيخ الزكزاكي في عام 2015 إثر اشتباكات مسلحة بين المجموعة التي يتزعمها وقوات نيجيرية، كما أن الزكزاكي متهم بالهجوم على رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية.

وأغلقت السلطات النيجيرية مكاتب "IMN" في ديسمبر 2015 إثر تلك الاشتباكات المسلحة، وخلال إلقاء القبض على الزكزاكي سقط 350 قتيلا.