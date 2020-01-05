ابنة سليماني لحسن نصرالله: أعلم أنك ستثأر لدم والدي

وجهت ابنة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني تحية على ما يبدو إلى زعيم حزب الله في لبنان حسن نصرالله، مناشدة إياه الثأر.

وقالت زينب سليماني، بحسب ما نقلت وكالة "يونيوز" الأحد: سلامنا إلى عمنا العزيز السيد حسن نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي.

من جهته، قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، بعد تقديمه التعازي لعائلة سليماني: ستكتشف أميركا أنها ارتكبت حماقة كبرى وأن حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة.

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كما أضاف: "أصبحنا أقوى بعد مقتل سليماني ورفاقه والأيام ستثبت ذلك. ونحن كحزب الله أصبح علينا مسؤوليات إضافية".

يأتي هذا بالتزامن مع تلميح مسؤولين إيرانيين بالثأر لسليماني عبر وكلاء في المنطقة، أو ما تصفه إيران بـ "محور المقاومة".

رد عبر الوكلاء

فقد اعتبر المساعد السياسي للحرس الثوري يد الله جواني، الأحد أنه على الأميركيين مواجهة "محور المقاومة بأكمله وليس إيران فحسب" في إشارة إلى الفصائل والميليشيات التي تدعمها إيران في المنطقة، من حماس في غزة، إلى حزب الله في لبنان، وميليشيات الحوثي في اليمن، وميليشيات الحشد في العراق، التي قد ترد على الضربة الأميركية التي أودت بسليماني. وأضاف "على أميركا أن تترقب انتقاما يأتيها من داخل الدول الأوروبية أيضاً".

كما اعتبر أن ما أسماها بـ"فصائل المقاومة تتحرك وفق آلياتها وأولوياتها وما تقتضيه الحاجة".

إلى ذلك، رأى أن "مقتل سليماني والمهندس ورفاقهما سيسرع من طرد القوات الأميركية من المنطقة".

يذكر أن جثمان قائد فيلق القدس كان وصل الأحد إلى إيران. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن جثمان القائد العسكري الذي قتل في ضربة عسكرية أميركية بالعراق فجر الجمعة عاد إلى إيران الأحد. ونقل جثمان سليماني بالطائرة إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد.