كورونا يضرب حكومة إيران.. إصابة وزيري الصناعة والسياحة

وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيران، وتمدد الفيروس المستجد بين صفوف المسؤولين والنواب والوزراء، أفيد الأربعاء عن إصابة وزير الصناعة رضا رحماني والسياحة، علي أصغر منسان.

وأعلنت وكالة انباء فارس الإيرانية شبه الرسمية مساء الأربعاء أن اثنين من أعضاء مجلس الوزراء أصيبوا بفيروس "كوفيد 19"

تأكيد إصابة نائب روحاني

كما أوضحت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني مساء الأربعاء، بعد أيام من التكهنات بشأن صحة نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، إصابة الأخير ايضاً

لم ير جهانغيري في صور اجتماعات رفيعة المستوى عقدت مؤخرا.