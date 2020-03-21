براين هوك: العقوبات لا تؤثر على مواجهة إيران لكورونا

رفض رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأميركية، براين هوك، التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إيرانيين لا سيما وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حول تأثير العقوبات الأميركية على مكافحة تفشي فيروس كورونا في إيران.

وأكد هوك خلال مؤتمر صحفي الخميس "أن معظم الإيرادات التي يتلقاها النظام من بيع النفط ومنتجات أخرى، تنفق على تمويل الإرهاب في الحروب الخارجية بمليارات الدولارات. تخيلوا لو أن 10% فقط من الـ16 مليار دولار التي أنفقتها الجمهورية الإسلامية منذ عام 2012، لو تم إنفاقها على نظام علاجي، لكان الشعب الإيراني يتمتع بأوضاع أفضل من الآن".

موضوع يهمك تغول فيروس كورونا في إيطاليا لا سيما في منطقة لومبارديا شمال البلاد التي سجلت أمس الجمعة قفزة صادمة في الوفيات بيوم واحد... "الوباء مر من هنا".. شبح الموت في مستشفى إيطالي سوشيال ميديا

يشار إلى أن السلطات في إيران وتزامنا مع تفشي فيروس كورونا، طالبوا برفع العقوبات الأميركية عن إيران.

وحول هذا الموضوع، أضاف براين هوك: "النظام الإيراني يقول إن العقوبات تؤثر على إمكانياته في مساعدة شعبه. هذا ليس صحيحًا والشعب الإيراني يعرف ذلك. لهذا لم تكن هناك أي مظاهرات خلال الأشهر الأخيرة ضد العقوبات الأميركية".

كما قال "علي خامنئي لديه موارد هائلة وكثيرة، والطبقة الحاكمة لديها الكثير من الأموال".

تأتي هذه التصريحات بعدما أصدرت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، مساء الخميس، بيانًا أشارت فيه إلى العقوبات الأميركية ضد طهران، متهمة واشنطن "بنشر فيروس كورونا خارج الولايات المتحدة". وجاء في البيان: "العقوبات الأميركية تجعل من غير الممكن تقريبًا استيراد الأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة للإيرانيين".