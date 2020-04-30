عضو في بلدية طهران: دفنا 13 ألف شخص في شهرين

تشي الأرقام التي تصدر بشكل مستمر عن مسؤولين في إيران، بأن السلطات غير شفافة بشأن الأرقام المتعلقة بوفيات وإصابات فيروس كورونا.

وفي أحدث تلك التصريحات المشككة برواية السلطة وأرقامها الرسمية، ما أعلنه أحد أعضاء مجلس بلدية طهران.

فقد قال محمد جواد حق شناس، في مقابلة مع صحيفة "آفتاب يزد " اﻹيرانية الخميس إنه تم دفن 13 ألف شخص في العاصمة خلال الشهرين الماضيين.

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مقبرة "بهشت زهراء"

يأتي هذا بعد أن اعتبر رئيس مجلس مدينة طهران، محسن هاشمي رفسنجاني، خلال مؤتمر صحافي، مطلع الأسبوع أن "أعداد ضحايا كورونا تأتي من مقبرة "بهشت زهراء" في طهران".

كما أكد أن عدد ضحايا الوباء أعلى بكثير من الأرقام الحكومية.

بدوره لاقى حسين عرفاني، رئيس قسم الأمراض المعدية بوزارة الصحة الإيرانية، تصريحات رفسنجاني. وقال في مقابلة على شاشة التلفزيون الحكومي الإيراني، إن "البلاد لم تصل بعد إلى ذروة تفشي الفيروس المستجد"، ما يعني أن عدد الإصابات والوفيات بوباء كوفيد 19 لا يزال في ارتفاع.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، كان قد أعلن الأربعاء أن عدد وفيات الفيروس في إيران ارتفع بواقع 80 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 5957.

وأضاف في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 93657 في إيران، التي تعد إحدى أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تضررا من الفيروس.