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أنباء عن انفجار ضخم في قاعدة عسكرية شرق طهران

المصدر: دبي - العربية.نت
صورة متداولة من موقع الانفجار في طهران
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وردت أنباء صباح الجمعة، عن وقوع انفجار في قاعدة عسكرية شرق طهران.

وقالت مصادر "العربية"، إن إعلام الحرس الثوري الإيراني يعترف بوقوع انفجار ضخم، مشيرة إلى أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار يرجح أن تكون منشأة بارشين النووية.

كما أكدت أن منشأة بارشين شديدة التحصين ولا يسمح بدخولها إلا للعسكريين.

بدوره أعلن التلفزيون الرسمي أن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في شرق العاصمة الإيرانية.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولتها مواقع إخبارية محلية ما يحتمل أن يكون انفجارا بضوء برتقالي ساطع أعقبته سحابة كثيفة من الدخان.

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#العربية
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