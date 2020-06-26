الوباء يخنق إيران.. الضحايا بارتفاع و9 محافظات في خطر

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما لاري، عن وفاة 109 أشخاص وإصابة 2628 بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أن 9 محافظات تمر بوضع متأزم.

وقالت لاري، خلال تحديثها اليومي الجمعة عبر التلفزيون الإيراني، إن العدد الإجمالي لضحايا كورونا بلغ 10239، فيما وصل إجمالي المصابين إلى 217,724 حتى ظهر اليوم، مضيفة أن 2912 مصاباً بحالة حرجة في أقسام العناية المركزة بمختلف المستشفيات في البلاد.

إلى ذلك وصفت الوضع في 9 محافظات هي كرمانشاه وكردستان والأهواز وهرمزغان وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وخراسان رضوي وألبرز وبوشهر، بأنه "متأزم".

يشار إلى أنه يتم الإعلان عن إحصاءات كورونا اليومية في إيران، بينما لا يعلن مسؤولو وزارة الصحة عن إحصاءات الضحايا في المحافظات منذ شهور، وسط شكوك من قبل نواب وخبراء وسياسيين حول صحة الإحصاءات التي تنشرها مصادر رسمية في البلاد.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن رئيس شبكة الأمراض الفيروسية في إيران، محمد جزايري، قوله الجمعة، إن "الافتراض بأن الحياة ستعود إلى طبيعتها وأن كورونا ستنتهي خطأ كبير".

وأضاف جزايري: "لن يتمكن الناس من بدء حياتهم الطبيعية قريباً، ولا يزال عليهم الأخذ بالنصائح الصحية الشخصية على محمل الجد".