انفجار يهز شمال طهران.. ألسنة لهب تتصاعد ودخان كثيف

أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، الثلاثاء، بوقوع انفجار في شمال طهران، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف.

وقالت إن الانفجار، وقع في منطقة تجريش، وتداولت مواقع التواصل صورا وفيديوهات من الانفجار وتظهر ألسنة اللهب مشتعلة بشكل كبير.

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كما أشارت إلى أن الانفجار وقع في مستشفى سيناء بمنطقة تجريش شمال العاصمة.

وأفادت بأن الانفجار تسبب في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ، لكنها لم تذكر سبب الانفجار أو أي تفاصيل أخرى.

ونقلت وكالة "فارس" عن رئيس مركز طوارئ طهران، بيمان صابريان، قوله إن الحادث خلف ثلاثة مصابين وربما كان بسبب انفجار كبسولة غاز.

بينما قال جلال ملكي المتحدث باسم إدارة الإطفاء بطهران، إن رجال الإطفاء يقومون حاليا بإطفاء الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة". وأضاف أن سبب الحادث لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أن "احتمال تفجير أسطوانة غاز في مستودع المركز الطبي والتسبب في الحريق".

موقع حساس

وقبل أيام، وقع انفجار بالقرب من العاصمة الإيرانية، حيث أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية‭ ‬للتلفزيون الحكومي، الجمعة، أن انفجارا وقع في منشأة لتخزين الغاز الإيراني في منطقة تضم موقعا عسكريا حساسا بالقرب من العاصمة طهران.

وقال المتحدث داود عبدي لـ"رويترز" إن الانفجار وقع في "المنطقة العامة" في بارشين، وليس في الموقع العسكري، حيث تعتقد أجهزة الأمن الغربية أن طهران أجرت تجارب تتعلق بتفجيرات قنابل نووية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة فارس إنّ الضوء الساطع سببه "انفجار خزّان غاز صناعي" بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة. وتابعت أنه "أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أيّ تحرّكات" لعربات الإطفاء أو الإنقاذ.