بومبيو: سنواصل جهودنا لمنع رفع حظر السلاح عن إيران

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي مشترك، اليوم الأربعاء، مع نظيره البريطاني، دومينيك راب، إن واشنطن ستواصل جهودها "لمنع رفع حظر السلاح المفروض على إيران".

وشدد بومبيو على أن "إيران ما زالت أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.. إيران أنفقت أموالا طائلة على الميليشيات الشيعية في المنطقة"، مضيفاً: "سنعيد تفعيل نظام العقوبات على إيران".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران، وستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات.

من جهته قال وزير الخارجية البريطاني: "يجب عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي"، مضيفاً: "نتشارك مع واشنطن الموقف نفسه بشأن إيران".

وفي وقت سابق من اليوم كان راب قد شدد أيضاً على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وكشف راب، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، أنه ناقش اليوم مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس "الحاجة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وأضاف: "ناقشنا أحدث تطورات السلام في الشرق الأوسط ودعم تطوير لقاح لفيروس كورونا".

وتأتي تصريحات راب اليوم بعدما دعا بيان مشترك لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إيران إلى الوفاء التام بالتزاماتها النووية والمحافظة على خطة العمل الشاملة المشتركة.

وشدد البيان على أن عدم وفاء طهران بالتزاماتها أمر مقلق، ويلحق ضررا خطيرا باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأعربت الدول الثلاث عن قلقها الكبير بشأن إعلان إيران تشييد مبنى لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة قرب محطة نطنز النووية. وطالبت الدول الثلاث طهران بالتوقف عن إنتاج هذه الأجهزة.

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يأتي هذا فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أن إيران تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاقية، وزادت مخزونها منه بنحو عشرة أضعاف.

وكانت الوكالة أكدت أنها ما زالت تحقق في المواد والأنشطة غير المعلنة لإيران. وقال أمين عام الوكالة، رفائيل غروسي، في بداية اجتماع مجلس المحافظي في فيينا: "الوكالة ما زالت تحقق في المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران".

كما أكد أن عمل الوكالة للتحقق من عدم تحويل المواد النووية التي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها، متواصل.